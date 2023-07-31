مصر: أسباب عدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والساحلية

كشف مسؤول مصري أن سبب عدم قطع التيار الكهربائي عن المناطق السياحية والساحلية خلال أزمة قطع التيار التي تعيشها مصر هو أن “السائح لا يمكنه تحمل انقطاع التيار الكهربائي ولكن المصريين يمكنهم تحمل انقطاع التيار لمدة ساعة أو ساعتين”.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية مساء السبت مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه قناة “صدى البلد”، إن المناطق السياحية لا تدخل ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

وتعاني مصر من أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدار اليوم وعادت الأزمة مجدداً بصورة مؤقتة بدءاً من يوم 17 يوليو/تموز الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة في أكبر دولة عربية من حيث السكان ما دفع الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال.

وأضاف السفير نادر “ليس من المناسب قطع الكهرباء عن المناطق السياحية، لأنها مهمة لتوفير العملة الصعبة، لا نريد تصدير صورة سيئة عن مصر أمام السياح، السائح لا يمكنه تحمل انقطاع التيار الكهربائي ولكن المصريين يمكنهم تحمل انقطاع التيار لمدة ساعة أو ساعتين”.

وتحاول مصر استغلال مصادر جلب العملة الصعبة لتتخطى ما تمر به من أزمة في تدبير النقد الأجنبي، فضلاً عن انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف وبلوغ معدل قياسي للتضخم.

وهناك خمسة مصادر أساسية تحصل من خلالها مصر على العملة الصعبة؛ الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.