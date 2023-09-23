مصر، أدنوك تدشن أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود

افتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات في مصر أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر والتي تقع في منطقة دجلة في حي المعادي.

وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الاماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الاماراتية في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.

وبلغت التكلفة الاستثمارية للمحطة 50 مليون جنيه وتوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من كافة انواع الوقود سواء البنزين والسولار أو الغاز، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين 92 و 95 والسولار حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو 12 منفذ تموين للبنزين 92 ومثلها للبنزين 95 و 8 منافذ لتموين السولار، علاوة على خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، أن محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز في محطة أدنوك تبلغ قدرتها التموينية 1200 سيارة في اليوم، لافتاً إلى أن عدد المحطات المشتركة بين شركتي غازتك وأدنوك تبلغ 4 محطات، تم تشغيل محطتين بالفعل في منطقة الهرم في الجيزة ومدينة الحرفيين في بورسعيد، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطتين الاخريين في العاشر من رمضان في محافظة الشرقية ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية.

وأكد الوزير طارق الملا أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية مهمة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري، معرباً عن ترحيبه بالشركة الاماراتية وحرصها علي التواجد والاستثمار في مصر.

وأضاف الملا أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاساً للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين.

وأشار الملا إلى أن دخول شريك مهم بحجم أدنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال انرجيز يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع ووجود 14 علامة تجارية تتنافس في هذا المجال على تحسين الخدمات، خصوصاً أن خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.

وقالت السفيرة مريم الكعبي إن دخول شركة أدنوك في نشاط تسويق الوقود في مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الامارات ومصر، لافتة إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى 1730 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين، وأكدت أن هذا الحدث اليوم بمثابة لبنة جديدة في صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر .

وأعرب المهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع عن سعادته بافتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود في مصر تحمل العلامة التجارية لشركة أدنوك، والتي تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز بعد استحواذ أدنوك على 50% من حصة توتال انرجيز في مصر، لافتاً إلى أنه تم تشغيل 3 محطات بالفعل ويجري الاستعداد لتشغيل 6 محطات اخرى خلال الفترة القريبة المقبلة في أماكن إستراتيجية في مصر، موضحاً أن توجه أدنوك للاستثمار في مصر نابع من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري وفرص النمو التي يشهدها مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة في أنشطة تسويق المنتجات البترولية ونقل خبراتها في هذا المجال باستخدام أحدث التكنولوجيات، وأضاف أن إجمالي محطات شركة أدنوك يبلغ 800 محطة في الامارات والسعودية ومصر .