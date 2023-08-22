سامر باطر by سامر باطر

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مصر ، كشف بترولي جديد في خليج السويس

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم البحرية في خليج السويس. وقالت شركة كايرون “Cheiron” إن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروغلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، والشركاء “كايرون-بيكو وكوفبيك” 50%.

وتتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك (50%).

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادف البئر 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.

تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا فى حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميا.

ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجرائه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالي 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

بالاضافة الى ذلك ، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...