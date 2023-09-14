مصري يهرب عاملات من منازل كفلائهن في الكويت

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت من ضبط سائق تاكسي جوال مصري الجنسية متخصص في تهريب العاملات من منازل كفلائهن، لتشغيلهن بالساعات والأجرة اليومية مقابل مبالغ مالية.

وقال مصدر أمني: «إن رجال مباحث شؤون الإقامة تلقوا عدة بلاغات من مواطنين عن هروب العاملات من منازلهم، فجرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد مناطق البلاغات ومراقبتها حيث تمكنوا من ضبط المتهم أثناء قيامه بتهريب خادمة من منزل كفيلها بمنطقة أبو فطيرة بطريقة احترافية فأطبقوا عليه وضبطوه، وأحالوه إلى مكتب التحقيقات».

وأضاف المصدر أن «المتهم اعترف بأنه يمارس نشاطة الإجرامي منذ فترة، وأرشد رجال المباحث إلى شقة بمنطقة جليب الشيوخ بداخلها الهاربات، وعثروا بداخلها علي 3 عاملات».

وفي قضية منفصلة تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط مقيمة آسيوية تدير مكتب خدم في محافظة الفروانية يشغل العمالة المتغيبة من النساء، وعثر داخل المكتب على 7 متغيبات.