مصري ينفق 100 ألف درهم لشراء أيفون 15 من دبي

وصل السائح المصري أحمد بريمو إلى دبي قبل بضعة أيام لاستلام 11 جهاز أيفون 15، كان قد حجزها في 15 سبتمبر.

وكان يوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، الأول الذي يتم فيه توزيع هواتف أيفون 15 في متاجر أبل ببعض المدن حول العالم، من بينها دبي.

أيفون 15 في الإمارات

وأنفق بريمو مبلغ 100 ألف درهم، حتى يستطيع استلام الأجهزة الـ11 في اليوم الأول من عرضها بالإمارات، وقال: “استغرق الأمر وقتا طويلا بالنسبة لي للهروب من قائمة الانتظار ودخول المتجر، الأمر يستحق كل هذا العناء الآن بعد استلامي الأجهزة الجديدة”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الخليج تايمز: “لقد اشتريت لعائلتي كل هذه الأجهزة التي تنتظرها بفارغ الصبر، أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من تحقيق ذلك في اليوم الأول”.

وتوافد الآلاف من محبي أجهزة الهواتف الأمريكية أيفون، على متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مول عشية إطلاق أيفون 15 الجديد، وحددت شركة أبل يوم الجمعة لتسليم هاتف أيفون 15 لحاملي الطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة، وعددا من الدول.

وفي السياق ذاته، وصل أبناء العمومة الثلاثة سانات أناربوييف، وعادل وعزيز من أوزبكستان إلى دبي في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتمكن كل واحد منهم من الحصول على أجهزة iPhone 15 Pro Max بسعة 512 جيجابايت.

أيفون 15 في الإمارات

وقال الثلاثي: “جئنا إلى دبي في زيارة، نظرا لأن تاريخ الإطلاق كان يتزامن مع إقامتنا هنا، فقد قررنا تجربة حظنا في حجز الهاتف المحمول الجديد، والمثير للدهشة أننا حصلنا عليها من الساعة 8 إلى 10 صباحا”.

وأنفق أبناء العمومة هؤلاء أكثر من 200,000 درهم، وقاموا بشراء 19 هاتفا، ليكونوا من بين أوائل الأشخاص الذين حصلوا على أحدث iPhone في وطنهم.

وأضاف أحدهم: “سنغادر إلى طشقند قريبا، وأعتقد أننا أول من يحصل على هذا في أوزبكستان”.