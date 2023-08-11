مصري شهم ينادي الطعام مجاناً لغير القادرين

سلط تقرير مساء اليوم الجمعة الضوء على مواطن مصري شهم يقدم الطعام مجاناً إلى غير القادرين عن طريق عربة الفول التي يملكها في أحد شوارع مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية شمال مصر.

وممتثلاً للحديث الشريف (ما نقص مال من صدقة)، قال العم ياسر، بحسب موقع “القاهرة 24“، إنه أطلق هذه المبادرة منذ عامين وما زال مستمراً حتى اليوم.. بنادي على الناس في الشارع علشان يفطروا، وكل اللي بعمله بحتسبه صدقة جارية لوالدي ووالدتي”.

وأوضح أن “الناس بتستغرب من اليافطة اللي أنا معلقها، وفي ناس بتطلب مني إنها تساهم معايا وبوافق علشان غير القادرين والناس يستفادوا”.

يافطة عربة الفول الخاصة بالعم ياسر

أغرب موقف

قال العم ياسر إن من أغرب المواقف التي حدثت معه عندما مر عليه أحد الأشخاص صباحاً عند الاستفتاح، وطلب منه أن يأكل، فقدم له الطعام مجاناً، وأكل الرجل وذهب، ليفاجئ بعدها بعربته وقد امتلأت بالزبائن.. كنت ببص للعربية وأقول سبحان الله.. أنا مش بخسر أبداً، اللي بعمله دا مكسب كبير”.

ووجه نصيحة لأصحاب المحلات الكبيرة، قائلاً “اعملوا زيي، دي حاجة مش هتخسركوا حاجة هتكسبوا كتير، إحنا كلنا واحد ولازم نساعد بعض”.

ويمر المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام 2022 أمام الدولار الأميركي، حيث خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية أمام الدولار ثلاث مرات ليقارب حالياً الـ 31 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي فوق 40 جنيه في بعض الأحيان.