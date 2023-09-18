مصري يفوز بمليون درهم في الإمارات

فاز مواطن مصري في سحب قيمته مليون درهم، أقيم في وقت سابق اليوم الإثنين بمدينة دبي بالإمارات.

المواطن المصري يدعى مصطفى أبو يوسف، وفاز بجائزة “المليونير العاشر” بقيمة مليون درهم إماراتي، خلال السحب النهائي لشركة الأنصاري للصرافة بمناسبة حملتها السنوية لعروض الصيف 2023.

وقالت الشركة في بيان صحفي نشره موقع بورصة دبي، إن الفائز تأهل للسحب بعد إرساله حوالة مالية عبر تطبيق الهاتف المحمول للشركة.

كما أعلنت الشركة عن تتويج خليفة صبيح الكعبي، إماراتي الجنسية، بالسحب على سيارة Lexus UX.

وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، نظمت الشركة سحوبات أسبوعية طوال الحملة، ومنحت الشركة 12 هاتف “أيفون 14″، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 105,000 درهم لتسعة عمال، كما حصل 8 فائزين على مبلغ 10,000 درهم لكل منهم، في حين حصل أحد الفائز ين على مبلغ 25,000 درهم.