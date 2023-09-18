السيد العزوني

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

مصري يفوز بمليون درهم في الإمارات

السيد العزوني
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

فاز مواطن مصري في سحب قيمته مليون درهم، أقيم في وقت سابق اليوم الإثنين بمدينة دبي بالإمارات.

المواطن المصري يدعى مصطفى أبو يوسف، وفاز بجائزة “المليونير العاشر” بقيمة مليون درهم إماراتي، خلال السحب النهائي لشركة الأنصاري للصرافة بمناسبة حملتها السنوية لعروض الصيف 2023.

وقالت الشركة في بيان صحفي نشره موقع بورصة دبي، إن الفائز تأهل للسحب بعد إرساله حوالة مالية عبر تطبيق الهاتف المحمول للشركة.

كما أعلنت الشركة عن تتويج خليفة صبيح الكعبي، إماراتي الجنسية، بالسحب على سيارة Lexus UX.

وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، نظمت الشركة سحوبات أسبوعية طوال الحملة، ومنحت الشركة 12 هاتف “أيفون 14″، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 105,000 درهم لتسعة عمال، كما حصل 8 فائزين على مبلغ 10,000 درهم لكل منهم، في حين حصل أحد الفائز ين على مبلغ 25,000 درهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا