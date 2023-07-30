مصري يعيد ساعة ثمنها 51 ألف دولار لصاحبها

أعاد شاب مصري عشريني مقيم في كوريا ساعة يد غالية الثمن (51 ألف دولار) إلى صاحبها بعد أن وقعت في حوزته عن طريق الخطأ.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن المصري محمود النجار (28 عاماً) كان يذهب كل صباح باكر إلى صالة رياضية في حي “يونسو” في “إنتشون”، غرب سيئول، لممارسة التمارين الرياضية، وأنه في يوم الأربعاء الماضي، بعد أن عاد من الصالة الرياضية، وجد داخل حقيبته ساعة اليد الجديدة، ولم ينشغل بها في البداية، غير أنه قرر البحث عن صاحبها بعد أن عرف أنها ساعة سويسرية غالية الثمن، وقدر أن صاحبها لا بد أنه يعاني نفسيا من فقدان ساعته.

وذهب محمود إلى الصالة الرياضية في اليوم التالي، وأبلغ مدير الصالة عن ساعة اليد، الذي لم يهتم بالأمر لأنه يتكرر يوميا في الصالة المليئة بالمشاركين عادة، ولكن بعد إصرار “النجار” على البحث عن صاحب الساعة، تمكن من الاتصال بصاحبها.

وبعد تحديد موعد اللقاء، جاء صاحب الساعة، واسمه “مون” إلى الصالة واستلم الساعة.

وفرح “مون” بالعثور على ساعته، بعد أن فقد الأمل في استرجاعها وظل محبطاً من فقدانها. وقال إن الساعة غالية بالنسبة لديه ليس بسبب قيمتها، بل لأنها هدية من شقيقته قبل أيام.

ومحمود النجار مواطن مصري مقيم في كوريا منذ 5 سنوات، غير أنه لم يحصل على طلب اللجوء حتى الآن. وقد ذكر أنه يعاني على وجه الخصوص من عدم تمكنه من اللقاء بأسرته.