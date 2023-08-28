أثار مقطع فيديو لملحن مصري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في الفيديو ملحن يقرأ القرآن على الموسيقى والحان العود، ما أثار غضبا واسعا، ودفع البعض لطلب التحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن.

وأظهر الفيديو المصور الذي انتشر بشكل واسع قيام الملحن المدعو “أحمد حجازي” بقراءة آيات من القرآن الكريم، برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات.

وقال محمد عمر خليفة، الداعية الإسلامي والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، لـ القاهرة24:

ما حدث في هذا الفيديو من قراءة للقرآن على ألحان العود وتطريبه وتلحينه كما يُفعل بالأغاني منكر عظيم مخالف للشريعة الإسلامية وسفاهة لا يقبلها ذو عقل سليم، فكيف نعامل القرآن العظيم معاملة كلام البشر ونخضعه لآلات الموسيقى وقوانين الطرب؟، وقد أمرنا الله أن نتأدب عند سماعه ونلتزم الصمت الوقار عن تلاوته فقال:(وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ ‌وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ).

وأضاف الداعية: إن هذا الصنيع لغو في كتاب الله وعبث به ومخالفة لما ينبغي على قارئ القرآن أن يلتزم به من آداب ذكرها العلماء، وقراءة القرآن على ألحان الموسيقى متفق على تحريمها ومنعها لما لها من مفاسد كثيرة منها:

إضعاف القرآن في النفوس وإسقاط هيبته من القلوب. شغل السامع بالمعازف والموسيقى عن تدبر القرآن والتأثر به إلى التأثر بالموسيقى. مخالفة الأمة الإسلامية في مختلف عصورها وأماكنها على كيفية قراءة القرآن بطريقة تلقاها الخلف عن السلف. قراءة القرآن بهذا الطريقة وهذا الأداء الذي هو خاص بالغناء يؤدي إلى ترك علم التجويد الذي هو قواعد لضبط قراءة القرآن الكريم.

وقال أحمد حجازي صاحب الفيديو، لـ العربية نت: إنه لم يفعل شيئا مخالفا، بل كان يقوم وبشكل طبيعي بتعليم المقامات لعدد من القراء.

وأضاف حجازي: أن صوت القارئ للقرآن به عدة طبقات ولابد من تعليم المقامات على آلات الموسيقى، لأنها تساعد على خروج الصوت بشكل عذب يجذب جميع المستمعين، مطالبا النقابة بوجود شخص دارس يعلم القراء المقامات بالشكل الصحيح كما يفعل هو.