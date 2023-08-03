(خاص – أريبيان بزنس) – انطلاقاً من الاعتقاد بأن جميع البشر يستحقون الوصول إلى الابتكارات الصحية، تنصب أبحاث عالم مصري شاب على تطوير تقنيات منخفضة التكلفة وعالية الأداء لتشخيص أمراض مثل السرطان والشيخوخة اللذين يحصدان أرواح ملايين البشر حول العالم سنوياً وخاصة في الدول الفقيرة.

ابتكر عالم الجينوم المصري الدكتور هيثم أحمد شعبان، مؤخراً، تقنيات تصوير للجينوم البشري، يمكن من خلالها، للمرة الأولى، من رؤية ألياف الحمض النووي داخل الخلايا السرطانية البشرية الحية بالكامل وبدقة النانومتر؛ وهو ما يمثل نقلة في فهم مرض السرطان وعلاجه مستقبلاً.

فكرة الابتكار

قال الدكتورهيثم شعبان في حديث خاص لأريبيان بزنس إن “الفكرة نبعت من شغفي بدراسة التفاعل الجيني عند أصغر بنية حيوية في الخلايا لفهم ماهية الخلية وبنيتها، وكيفية تفاعل الخلايا السرطانية مع بعضها ومع الخلايا السليمة، موضحاً أن “هذه التقنيات الجديدة تدمج بين مجهر ضوئي؛ فائق الدقة، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة”.

وأوضح “قمنا باستخدام هذه التقنيات لدراسة التفاعل الجيني في الخلايا البشرية السرطانية، وتمكنا باستخدامها -في سابقة هي الأولى من نوعها- من مشاهدة التفاعلات الجينية على مستوى ألياف الحمض النووي واكتساب الخصائص الديناميكية للجينوم بجانب بنيته، والتي يمكن أن تستخدم كبصمة فيزيائية لتحديد الخلايا السرطانية ومضاهاتها بالخلايا السليمة”.

لأول مرة

أكد الدكتور شعبان أنه “في السابق، كان يُقتصر النظر على تصوير الخلايا الميتة، وهو ما يعيق مراقبة التفاعلات الجينية ومشاهدة حركتها، وبالتالي كانت هناك صعوبات تقنية لمشاهدة حركة والتغيير في هياكل الحمض النووي في الخلايا البشرية السرطانية والسليمة، فكان ضرورياً ابتكار تقنيات تصوير عالية الدقة والوضوح، للكشف عن أي تغييرات جينية لفهم كيفية عمل الخلايا في أدق تفاصيلها، ورسم خرائط ديناميكية للجينوم في وضع الحركة، وبالتالي التعرف على الاختلافات الجينية المسببة للأمراض”.

وأضاف “تمكنا في هذا الابتكار الجديد من أضافة بُعد الزمن -لأول مرة- لتصوير حركة الجينوم في أدق تفاصيله”.

الصعوبات

أكد الدكتور هيثم شعبان أن الصعوبات التي واجهت ابتكاره تكمن في أن “تطوير المجاهر الضوئيه لدراسة أدق تفاصيل المادة الوراثية في الخلايا البشرية الحية تتطلب الدمج بين تخصصات مختلفة مثل هندسة الضوء وعلوم الجينات وعلوم الخلية والذكاء الاصطناعي، مما يستلزم الإلمام بأحدث ما توصل إليه العلم في هذه التخصصات للإحاطة بكل التفاصيل المهمة والحيوية للمشروع؛ وهو ما زاد من صعوبة وجود جميع الخبرات العلمية والمرجعية في مكان واحد.

وأضاف “أيضاً، هناك صعوبة توفر التمويل اللازم والامكانيات في مكان بحثي واحد؛ وهو ما دفعني إلى اتمام جزء من البحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بجامعة تولوز الفرنسية مع استخدام كمبيوتر متطور للقيام بالحسابات المعقدة بجامعة ليون في فرنسا، والجزء الأخير في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية”.

التطبيقات الحالية والمستقبلية للابتكار

قال الدكتور هيثم “باستخدام هذا الابتكار، نعمل حالياً على مشروع يهدف إلى تحليل السمات الجينية التي تصف التنظيم المكاني للخلايا السرطانية والمناعية الرئيسية في الورم من خلال دراسة الجينوم وتنظيم انتشار الخلايا المناعية. نهدف أيضاً إلى تحديد مؤشرات حيوية للمرضى المعالجين بالعلاج المناعي لزيادة نسبه الاستجابة بهذا العلاج”.

وأوضح “أيضاً نستخدم هذا الابتكار مع تكنولوجيا جديدة (organoid technology) في تحديد نوع الدواء لكل مريض. وهذه التكنولوجيا عبارة عن زراعه أنسجة من الورم لينمو مثل العضو المصاب في المعمل، في ظروف مشابهه للجسم واختبار الورم لتحديد أنسب علاج. وسيكون لهذا المشروع آثار مباشرة للمرضى في المستقبل، وذلك من خلال مساعدة الأطباء على اختيار العلاج المناسب للمريض”.

وأكد أنه “يمكن استخدام هذه التقنيات لتشخيص الأمراض السرطانية في المراحل المبكرة، أرى أن الخطوة القادمة هي العمل على تطوير وتعميق الدراسة لفهم كيفية فقد الخلية لهويتها والتحول الى خلية مريضة وهذا سيكون طفرة لعلاج عديد من الأمراض المستعصية”.

وأضاف أن “دمج المجاهر الضوئية؛ فائقة الدقة، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة سيفتح آفاقاً جديدة لفهم وتشخص الخلايا السرطانية بدقة غير مسبوقة، وسيتيح تطوير أجهزة أحدث وأدق للكشف عن الأمراض وعن التشوهات الجينية في وقت مبكر وبتكلفة معقولة، وهذا قد يساهم في الكشف عن الخلل الجيني في الخلايا العصبية الذي يؤدي الى أمراض الشيخوخة والزهايمر؛ وسيتيح أيضاً إمكانية تكوين قاعدة بيانات شخصية للمرضى تحوي البصمات الوراثية للأشخاص ومعرفة تأثير الأدوية بشكل متباين من شخص إلى آخر أي الطب الشخصي”.

طموح المبتكر

أكد الدكتور هيثم لأريبيان بزنس أن التقدم في التكنولوجيا رخيصة التكلفة لتشخيص السرطان هو المفتاح للكشف المبكر عن السرطان وبالتالي زيادة نسبة معدلات الشفاء، فالتشخيص الصحيح هو نصف العلاج للقيام بالعلاج الصحيح واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقيام بالتحاليل هي شروط أساسية للحصول على التشخيص الأدق للمرض لذلك يطمح إلى تطوير تقنيات منخفضة التكلفة وعالية الأداء لتشخيص الأمراض مثل السرطان وأمراض الشيخوخة.

وأضاف أن “علم الجينوم يمر بلحظة فارقة نتيجة التطور التقني الذي سوف يساعد بشكل سريع في تشخيص كثير من الأمراض التي يصعب الكشف عنها مبكراً، وإتاحة فرص جديدة لوجود علاج لها، لذلك لابد من الاستثمار العلمي في تطوير ونقل هذه التقنيات، خاصة في الدول النامية… وهذا ما أسعى إليه”.

وتمنى “نشر نتائج هذه الأبحاث في كثير من الدول بهدف توصيل هذه المعرفة للطلاب الراغبين في دراسة هذا التخصص، وأنا لدي حلم توصيل وتبسيط نتائج هذه الأبحاث لطلبة الجامعات والمدارس أيضاً وترغيبهم وتشويقهم في العلوم وأهميتها لمستقبل مشرق”.

نبذة عن المبتكر

الدكتور هيثم شعبان، أستاذ الفيزياء الحيوية المشارك، ومدير مشروع بحثي بمركز أجورا لأبحاث السرطان الانتقالية بلوزان وكلية الطب بجامعة جنيف في سويسرا، قبل ذلك عمل باحثاً مستقلاً في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان. وفي أوقات سابقة، عَمِل باحثاً ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، وباحثاً في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بجامعة تولوز، وباحثاً زائراً في جامعة أكسفورد البريطانية.

وحصل، في العام 2015، على دكتوراه مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية، ومن جامعة فلورنسا الإيطالية في تطوير المجاهر الضوئية فائقة الدقة؛ وهو ذات المجهر الذي مُنحَت له جائزة نوبل في الكيمياء العام 2014، ولكن بإضافة حساسية استقطاب الضوء لدراسة التوجه الجزيئي للجزء الواحد في الخلايا البشرية والهياكل الحيوي؛ الذي يعتبر من أهم التخصصات العلمية الحالية في تطو التقنية والعلوم.

وأشرف على رسالته للدكتوراه أساتذة متخصصين عملوا مع الأساتذة الحاصلين على جوائز نوبل المتخصصين في المجاهر الضوئية الفائقة، وحصل على الماجستير في الفيزياء الحيوية من جامعة الأزهر، وعمل قبل الدكتوراه مدرساً مساعداً في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وباحثاً مساعد في المركز القومي للبحوث بالقاهرة.

وقام الدكتور هيثم، خلال دراسته للدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه، على تطوير وبناء عديد من المجاهر الضوئية فائقة الدقة والوضوح (وهو المصطلح الذي يجمع تقنيات كثيرة تسمح بالتقاط الصور بدقة أعلى من تلك التي يفرضها حد حيود الضوء) لدراسة الهياكل البيولوجية والبروتينات والجينوم (المادة الوراثية) في الخلايا البشرية بدقة النانومتر. ونشر كثير من الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة ذات الصلة، وشارك في أكتر من ٢٠ مؤتمراً دولياً في ١٢ دولة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

والدكتور هيثم عضو مؤسس للاتحاد الدولي للجينوم في أبعاده الأربعة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات لنشر والتعريف بهذا العلم الجديد وبناء شبكات وتعاونات علمية بين الدول المشتركة.

جوائز

حصل الدكتور هيثم، في العام 2022، على جائزة “الجسر” من مؤسسه المعهد السويسري لأبحاث السرطان التجريبية التي تقدم للعلماء الواعدين للقيام بأبحاث السرطان الانتقالية. وحصل، في 2020، على تمويل لمشروعه البحثي في دراسة ديناميكيات الجينوم وعوامل النسخ في الخلايا الجنينية الجذعية من الاتحاد الأوروبي. وفي العام نفسه، تم اختيار أحد أبحاثه لأفضل بحث للعام 2020 من مجلة جينوم بيولوجي الشهيرة.

ونال، في 2019، جائزة أفضل بحث معروض في اجتماع الأمل الحادي عشر مع الحائزين على جائزة نوبل، والجائزة مقدمة من الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم واللجنة المنظمة للاجتماع. وفي العام نفسه، تم اختياره لتمثيل مصر في اجتماع الأمل الحادي عشر في اليابان.

وفي 2019، نال جائزة برنامج تبادل البحوث للشباب من جامعة هارفارد لبدأ جسر بحثي بين جامعة هارفارد وجامعة واشنطن في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وفي العامين 2019، 2023 نال، أيضاً، جائزة السفر الدولية للباحثين الشباب من خارج الولايات المتحدة الامريكية من الجمعية البيو فيزيائية لعرض نتائج الأبحاث في الاجتماع السنوي للبيو فيزياء بسان فرانسيسكو، بالإضافة إلى نيله جائزة العلماء الشباب من معهد السرطان بجنوب وشرق فرنسا في الأبحاث المتعلقة بمرض السرطان في 2017.

ونال، في 2018، منحة من جامعة أكسفورد البريطانية كباحث زائر في قسم الكيمياء الحيوية. ومنحة باحث شاب من جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك الأمريكية. ومنحة سفر من رابطة الجمعيات البيو فيزيائية الأوروبية لعرض أبحاثه في الجامعة الكاثوليكية في مدينة لوفين البلجيكية.

وفي 2012، حصل على منحة من الاتحاد الأوروبي لدراسة الدكتوراه في علم البيوفوتونكس (استخدام الضوء لدراسة الخلايا).