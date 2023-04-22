مصري يشكي زوجته التي توسعه ضرباً عند كل خلاف

أفادت تقارير مصرية أن شاباً مصرياً متزوج حديثاً لجأ إلى القضاء المختص بسبب تلقيه الضرب من قبل زوجته التي تجيد رياضة الكاراتيه.

وذكرت صحيفة “النهار” المحلية، اليوم السبت، أن الشاب (سلام ن) البالغ 29 عاماً لجأ إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة بعد ستة أشهر من الزواج، لرفع دعوى نشوز ضد زوجته بسبب اعتدائها المتكرر عليه عند وجود خلافات بينهما.

وقال الزوج أمام القاضي “شاهدت زوجتي أثناء ترددها على أحد صالات الألعاب الرياضية (الجيم) وأعجبت بها وكنت أنتظرها كل يوم حتى أراها”.

وأوضح “بعد ذلك قررت الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية حتى أتقرب منها وبعد مرور فترة توطدت علاقتنا وعرضت عليها الزواج ووافقت.. فتقدمت لأهلها وخطبتها وبعد مرور ستة أشهر أتممنا الزواج وكنت أعيش حياة سعيدة في بداية زواجي”.

وأضاف “كأي زوجين تحدث بينهما مشاكل ولم أكن أعلم أن زوجتي تمارس لعبة الكاراتيه إلا عندما وقع خلاف بيننا وحاولت تهذيبها بالضرب فوجدتها تبرحني ضرباً.. وبعد ذلك زادت الخلافات بيننا وفي كل مرة أجدها تضربني بعنف لذلك قررت إقامة دعوى نشوز ضدها”.