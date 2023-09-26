مصري متهم بـ100 قضية في الكويت.. جمع 25 مليون دينار

استطاع وافد مصري في دولة الكويت جمع ما يقرب من 25 مليون دينار من بيع العقارات الوهمية، بعد أن فوضه رجل أعمال كويتي بالتوقيع مقابل الشراكة فيما يقومون ببيعه من الوهم للمواطنين.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر قوله، إن المتهم لديه أكثر من100 قضية وهناك حكماً غيابياً صدر بحبسه لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وجرت مخاطبة الإنتربول للبحث عنه في الخارج وضبطه.

وأضاف المصدر أن 90% من القضايا المرفوعة من الضحايا بتهم (شيك بدون رصيد) وذلك لأن المتهم، الذي سافر خارج الكويت كان يصدر شيكات لهم بالأرباح التي استمر في إقناعهم بها، وبأنها من عوائد عقاراتهم التي تم شراؤها لهم بالخارج، لكنه يطلب من الضحايا صرفها بعد 3 أشهر، حتى أنه في ذلك التاريخ المخصص للصرف حسب وعده، هرب خارج البلاد.

ولفت إلى أن الخطة التي نفذها المتهم هي: شراء عقارات للزبائن ومن ثم إعطاؤهم أرباحا شهرية قليلة حتى ينتشر صيته ليأتي إليه مستثمرون بأعداد كبيرة، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أنه عندما جمع المبلغ الكبير، لاذ بالفرار.

وختم المصدر بأن المواطن، شريك المتهم المصري، يُحاكم حالياً بتهمة النصب والاحتيال ولا يزال محبوساً على ذمة القضية، ويدعي أمام المحاكم أنه ضحية أيضاً ولم يكن يعلم بأن العقارات التي يتم شراؤها وهمية.