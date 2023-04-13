مصريون يوزعون الشربات لخروج جعفر العمدة من السجن

أزال مجلس مدينة أشمون في محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة لافتة علقها أحد الأهالي للاحتفال ببراءة جعفر العمدة الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان وذلك تعبيراً عن فرحته واندماجه في المسلسل الرمضاني الذي يتابعه ملايين المصريين.

وذكرت تقارير أن أهالي مركز أشمون وزعوا الشربات على العابرين في الطرقات، وذلك فرحاً بخروج جعفر العمدة من مركز الشرطة، حيث كتبوا عليها “ألف مليون مبروك البراءة للمعلم #جعفر_العمدة“.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أيضاً صوراً لشباب يقومون بتوزيع شربات بالموز في محافظة الإسكندرية بعد الإفراج عن محمد رمضان في المسلسل الشعبي.

وظهرت صور بعض الشبان وهم يحملون أكواب شربات بالموز لتوزعها على المواطنين في منطقة سموحة في مدينة الإسكندرية بعد إذاعة الحلقة رقم 20، من مسلسل جعفر العمدة، والتي حصل فيها بطل المسلسل محمد رمضان على براءة بعد حبسه ظلماً.

صراعات عائلية

ينتمي مسلسل جعفر العمدة إلى دراما التشويق والصراعات العائلية الثأرية بين أقطاب إحدى المناطق الشعبية بين عائلتي العمدة وفتح الله اللتين تدور بينهما جولات لا تنتهي من الحروب والمكائد، وهو من قصة وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي.

وفي مساحة بين الدعاية الذاتية والتفاعل مع الترند، تعهد بعض محال بيع الهواتف المحمولة بتقديم خصم بنسبة 5 بالمئة على منتجاتها لكل من يحمل اسم جعفر (اسم شخصية بطل المسلسل)، وقال صاحب أحد هذه المحال على صفحته بموقع فيسبوك “افرح يا سيد (اسم شقيق بطل المسلسل)، أخوك جعفر خرج من السجن وهيجيب لك حقك من عائلة فتح الله، وبالمناسبة كل من يحمل اسم جعفر له عندنا هدية”، في إشارة إلى الإهانة التي تعرضت له شخصية الأخ الأكبر لجعفر (يؤديها الفنان سيد فهيم)، على يد شوقي فتح الله (الفنان منذر رياحنة).

وتداول نشطاء مشهد براءة رمضان متبوعاً بعدد من المناسبات التاريخية السعيدة في الذاكرة الشعبية مثل فرحة، واحتفال الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لكرة القدم، بفوز مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا في العام 2010.

وجاءت الحلقة الـ 20 من المسلسل مليئة بالأحداث، إذ شهدت انفراجة في موقف بطل العمل من تهمة جلب المواد المخدرة إلى البلاد لينجو من عقوبة الإعدام بعد تفريغ محتوى الكاميرات في مطار بيروت الدولي ليتبين أن أحدهم دس المخدرات له في حقيبته، بتحريض من عائلة فتح الله، حين كان في زيارة إلى لبنان.

وفي خط درامي موازٍ، كشفت الأحداث عن أن إحدى زوجات جعفر (تؤدي دورها الفنانة إيمان العاصي)، هي من قامت باستئجار شخص ليخطف ابن زوجها من سيدة أخرى وهو طفل رضيع.

ويلقى المسلسل اهتماماً كبيراً في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل، وهو ما دعا الفنان محمد رمضان إلى الاحتفاء بتلك المناسبة، حيث شارك بمقطع فيديو لاحتفالات جماهيرية على صفحته في فيسبوك وعلق “هذه ميزة الجمهور لما يحبك يا ليفة”.

وشارك رجل الأعمال المصري المشهور نجيب ساويرس في التعليق على المسلسل، وذلك عبر تغريدة في موقع تويتر.

اتشتمت لما قلت كده !!!☝️? https://t.co/GCD8QgEnIs — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 12, 2023

خلطة شعبية

اعتبر الناقد الفني محمد عبد الرحمن، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن “مسلسل جعفر العمدة يقدم نموذجاً للخلطة الشعبية الدرامية التي تعجب الجمهور بما تتضمنه من تشويق ومظالم وتعاطف وغدر وخيانة.. حيث نجح كل من محمد سامي ومحمد رمضان في جعل المتفرجين يسارعون في حل اللغز وتقديم النصائح للبطل كما لو كان أخاً أو صديقاً عزيزاً على قلوبهم”.

وأوضح عبد الرحمن أن “احتفالات الشارع بمختلف صورها بمشهد البراءة هي نوع من محاولة استغلال الحدث والتفاعل معه بخفة ظل، فالناس تعرف أن هناك حدثاً مهيمناً على السوشيال ميديا، وبالتالي فإن طرح مقطع فيديو أو تقديم المشروبات أو حتى الخصومات سوف يلقى رواجاً ولو بشكل مؤقت في هذا التوقيت تحديداً”.

وأضاف أن “ما يحدث من تفاعل لا يعني أن المسلسل هو الأفضل من الناحية الفنية، وإنما يعني فقط أنه الأكثر متابعة ورواجاً في ماراثون السباق الدرامي للموسم الحالي”.

مسلسل جعفر العمدة