مصريون يلجأون لذبح الأضاحي بدول إفريقية لرخص أسعارها

تناول تقرير حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رواج صكوك ذبح الأضاحي في الدول الأفريقية لدى المصريين بسبب انخفاض أسعارها في تلك الدول وغلائها في مصر وذلك قبيل بدء عيد الأضحى المبارك.

وسلط التقرير المطول الضوء على حالات لمواطنين مصريين غير قادرين على شراء خاروفاً للأضحية بسبب ارتفاع سعره بشكل كبير، فاضطروا لتنفيذ شعيرة الأُضحية من خلال التبرع لجمعيات خيرية تقوم بالذبح داخل دول إفريقية تنخفض فيها أسعار اللحوم بصورة كبيرة، فشراء خروف كبير الحجم في تلك الدول لا يزيد عن الألفي جنيه (نحو 65 دولاراً)، بينما يبلغ سعره في مصر 10 آلاف جنيه وأكثر (نحو 325 دولاراً).

وعقدت السيدة المصرية نجلاء فتحي العزم على دفع الأموال لجمعية خيرية مقابل الحصول على صك وفيديو يوثق عملية الذبح والتوزيع على الفقراء والمستحقين صباح يوم عيد الأضحى.

تحت الصفر

قالت نجلاء إن مصر فيها بعض الناس المبسوطين (ميسوري الحال) الذين يقومون بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء، لكن في بعض الدول الأفريقية يكون هناك قرى بأكملها فقيرة تعاني المجاعة والجفاف ولا تجد قوت يومها “وحالتهم تحت الصفر”، متسائلة من يتبرع لهؤلاء.

ولا تبالي نجلاء بالمخاوف المتعلقة بتسرب الأموال إلى جهات مشبوهة أو ربما تُستخدم أموال التبرعات في غير موقعها وتقول إنها أعطت الأموال بنية الأضحية والتقرب إلى الله وهي وقعت في يد الله قبل ما تقع في يد مسؤولي الجمعية، غير أنها أكدت أيضاً أنها تقوم بالتحري عن هذه الجمعيات واستعراض أنشطتها خلال الأعوام السابقة وتعليقات من تعاملوا معها في السابق.

وبنبرة استنكارية غاضبة تقول لماذا لا أُضَحي بما أملك من أموال، وهل الأُضحيَة مقصورة فقط على الأغنياء؟ والناس في هذه الدول الأفريقية في غاية الفقر، وتستطرد متسائلة “هل نستكثر على هؤلاء الفقراء قطع اللحم بحجة أن فقراء مصر أولى؟”.

غلاء الأسعار

قال مصطفى صبرة، وهو صاحب ورشة لتصنيع الألوميتال في مدينة كفر الشيخ شمال الدلتا، إنه دأب خلال السنوات الأربع الماضية على ذبح أُضحيتَه في بعض الدول الإفريقية، في ممارسة اعتاد عليها منذ أن كان مقيما في السعودية، حيث كانت تُجمع منهم صكوك الأضاحي من خلال بعض الجمعيات الخيرية التي تمارس أنشطتها في دول إسلامية فقيرة.

وأوضح “إذا كان كل ما معي هو 1600 جنيه أو ألفي جنيه، فهذا مبلغ لن يمكنني من التضحية داخل مصر، ولكن إذا توفر معي مبالغ إضافية أقوم أحياناً بشراء لحوم صدقة وتوزيعها على الفقراء في بلدي، وبذلك أكون جمعت بين الثوابين”، مؤكداً أنه يشعر بالتقصير أو الذنب إذا لم يقم بذبح الأضحية كل عام.

وأكد أنه نشر الفكرة بين جيرانه وأقاربه من خلال صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ليقوموا بالتضحية من خلال الجمعيات التي تذبح في الدول الأفريقية بسبب غلاء الأسعار.

توثيق الذبح بالفيديو

تنشط عشرات الجمعيات الخيرية عبر شبكة الإنترنت في مصر للترويج لأنشطتها في ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء في دول إفريقية كتنزانيا وكينيا وبوركينافاسو وغيرها. وتواصلت “بي بي سي” مع بعضهم ولكنهم رفضوا جميعاً الحديث، باستثناء واحدة تواصلت نصياً عبر صفحتها الرسمية قائلة إن أنشطتهم تتم منذ عدة سنوات لم يقوموا بتحديدها.

وتقول جمعية “بشائر الخير لصدقات إفريقيا” إنها تجمع التبرعات لشراء لحوم الأضاحي والصدقات وعمل العقيقة الخاصة بالمواليد أو النذور وغيرها، حيث يتم الذبح والتوزيع بدولة تنزانيا على فقراء المسلمين، ويتم توثيق العمل بالكامل باسم المُضَحي، وعمل فيديو وقت الذبح وإرساله رابع أيام العيد.

ويقول مسؤولو الجمعية إنه يتم إرسال الأموال إلى تنزانيا من خلال صفقات تبادل تجاري مع مستثمرين بالخارج، دون توضيح مزيد من المعلومات، الأمر الذي يثير عديد من التساؤلات في ظل الحظر المفروض على خروج العملة الصعبة من مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.

إقبال متزايد

استطاع دكتور سيد محمد من خلال سنوات دراسته في جامعة الأزهر المصرية أن يكون سلسلة صداقات وعلاقات اجتماعية مكنته من إنشاء جمعية خيرية خاصة به يقوم من خلالها بجمع التبرعات وأموال الصدقات خلال أيام عيد الأضحى موسم رمضان لذبح الأضحيات في بلده الأصلي بوركينافاسو غرب إفريقيا.

وقال الدكتور سيد لبي بي سي إنه وجد تجاوباً كبيراً خلال العامين الماضيين لذبح الأضاحي في بلده الفقير، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي في مصر بشكل كبير.

وأوضح أنه يقوم بشراء الذبائح لحساب المتبرعين، ويوم العيد يقوم بعمل لوحة كبيرة عليها اسم المتبرع وبياناته وتصوير الذبيحة حية، ويقوم بعد ذلك بنحر الأضحية خلال المواعيد الشرعية للذبح وتصوير العملية وإرسال الفيديو إلى المتبرع، للتأكد من إصابته للسنة النبوية من خلال أضحيته التي يشاهدها بنفسه.

وأكد أن جمعيته تقوم بتوزيع الخبر والأرز وبعض الأطعمة المحلية مع اللحم الذي قد يقومون بتوزيعه مطهو بالكامل أو غير مطهو حسب طبيعة القرية التي يقومون بالذبح فيها.

وأضاف أنه بسبب الإرهاب وبعض الحروب الأهلية والخلافات القلبية فهناك الآلاف الذين ينزحون من قُراهم ويصبحون مشردين مستحقين للمساعدة ولذلك فإن أعداد المستحقين للصدقة تتزايد عاماً بعد عام وقد وصلت وفق تقديراته إلى أكثر من 10 آلاف شخص في منطقته، مؤكداً توزيعه نحو 120 عجلاً و170 خروفاً خلال العام الماضي.

وأكد أن أغلب المتبرعين من مصر والإمارات وبعض دول الخليج ووصلوا العام الماضي إلى أكثر من 80 متبرعاً، حيث يبلغ سعر العجل بين 450 و700 دولار، ويكفي للتوزيع على 120 شخصاً بينما يتراوح سعر الخروف الصغير بين 130 و250 دولاراً.

جائز من الناحية الشرعية

يقول الشيخ عبد العزيز النجار عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه من الناحية الشرعية يجوز لأي شخص أن يوكل أي إنسان لكي يقوم بالذبح نيابة عنه، مستدركاً “من الواضح أن من يقوم بذبح الأضحية في الخارج لا يبحث عن الفقراء، ولكنه يبحث عن الأسعار.. أنهم يريدون أن يؤدوا شعيرة الأُضحية بأقل سعر رغم أن النبي محمد قال (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) -حديث نبوي شريف- فمن باب أولى أن يتم إطعام الأقارب والفقراء والأصدقاء من حول المضحي أولاً، ولم يثبت أن النبي الكريم أو الصحابة والتابعين قد وكلوا بلداً فقيراً، لكي يقوموا بالذبح عنهم”.

ترخيص جمع المال

قال التقرير إن جمع الأموال بهذه الطريقة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن رقابة أجهزة الدولة المصرية، يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الأموال وعدم استغلالها في أي أنشطة مشبوهة أو تمويل جماعات غير شرعية.

وقال خالد سلطان المدير السابق في إدارة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية إن أي جمعية تقوم بعمل صكوك أضاحي سواءً داخل مصر أو خارجها تحصل على ترخيص مسبق من وزارة التضامن بجمع المال.

وأوضح “أما فيما يتعلق بتوزيع اللحوم في الداخل أو الخارج فهو قرار يعود إلى مجلس أمناء الجمعية، يقوم مجلس إدارتها بعمل إيصالات بصكوك الأضاحي بفئات مالية مختلفة بحسب الاتفاق وطبيعة الأسعار في كل موسم وفق نماذج رسمية مختومة بخاتم وزارة التضامن الاجتماعي”.

وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية يقوم بعرض المستندات الخاصة بجمع الأموال على مراقبين من وزارة التضامن للتأكد من أوجه الانفاق ومراقبتها وفق الآليات المعمول بها في قانون الجمعيات الأهلية.

وأكد أن منصات التواصل الاجتماعي مليئة بمن يقومون بجمع الأموال دون الحصول على التراخيص المطلوبة وبطريقة عشوائية وغير قانونية تستوجب المساءلة القانونية وربما الأمنية.