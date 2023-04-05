فيديو: ملايين المصريون يتفاعلون مع ألطف سرقة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة استيلاء طفل مصري عمره ثلاث سنوات على كيس أوريو خلسة من أحد محلات البقالة في منطقة كفر حمزة التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.

ولقي الفيديو تفاعل عديد من رواد مواقع التواصل وخاصة موقع فيسبوك الشائع لدى المصريين؛ حيث اعتبروها ألطف عملية سرقة في التاريخ، وآخرين علقوا بضحكات لقيام الطفل الصغير بأخذ كيس أوريو خلسة من صاحب المحل.

وقال علاء فرماوي مالك المحل، بحسب موقع “القاهرة 24“، إنه ذهب إلى محله بعد انتهائه من صلاة التروايح، ففوجئ بدخول الطفل الذي يقيم بجوار السوبر ماركت، ولكنه أعتقد أن أحداً من أسرة الطفل سيدخل خلفه، ولكنه فوجئ بأخذ الطفل كيس أوريو، وخرج مسرعاً.

وأضاف “فرماوي” أنه خرج خلف الطفل لملاحقته، ليرى من معه فوجده بمفرده، وذهب لمنزله القريب من السوبر ماركت، ووجه له النصح وأعطاه كيس الأوريو ووجّه بضرورة الاستئذان قبل عمل ذلك مرة أخرى، مؤكداً أنه شارك فيديو الحادثة على صفحته الخاصة فيس بوك من أجل الدعابة فقط.