مصريون في الخارج يطلقون مبادرة لدعم اقتصاد بلدهم والتبرع بـ 200 دولار

أطلق مصريون في الخارج، حديثاً، مبادرة “كن إيجابي يا مصري” بهدف دعم الاقتصاد المصري إثر انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي قبل أيام ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدكتور عصاد الدين بسيوني، من مؤسسي المبادرة، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في أمريكا، إن المبادرة التي تم اطلاقها بعنوان “كن إيجابي يا مصري”، وتهدف إلى دعم عائلاتنا والشعب المصري من خلال تحويل ٢٠٠ دولار من كل مصري بالخارج إلى البنك المركزي المصري.

وأضاف الدكتور عصام إن هناك ١٠ مليون مصري في الخارج، وأن المبادرة تستهدف تغذية البنك المركزي المصري بملياري دولار، موضحاً أن المبادرة تستهدف كل المصريين سواء الموافقين على أداء الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية أو من لديهم تحفظات عليها، لأن هدفها الرئيسي هو دعم مصر وأهلها.

ولاقت المبادرة ترحيباً من جانب البعض في حين نالت استهجان ورفض البعض الآخر.

وخفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه 14.5 بالمئة تقريباً يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجياً وببطء في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وديسمبر/كانون الأول 2022، قبل أن يتجه للتعويم الثالث في أقل من عشرة أشهر، مطلع العام 2023، وفاءً بتعهده لصندوق النقد الدولي بـ “مرونة دائمة” في سعر العملة المصرية.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على تسهيل ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تمنح لمصر على مدار 46 شهراً، إذا التزمت بتنفيذ عدة اشتراطات، كان على رأسها تعويم الجنيه.

وتواجه مصر منذ بداية 2022 أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت 75 بالمئة في أقل من عشرة أشهر.

واضطرت مصر إلى التوجه لصندوق النقد الدولي للاقتراض للمرة الرابعة في غضون ست سنوات، بالإضافة إلى بيع أصول مملوكة للحكومة المصرية في شركات ناجحة، بالإضافة إلى السعي للاقتراض من عدة دول خليجية داعمة.