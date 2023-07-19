مصرف لبنان المركزي يعتزم إلغاء منصة صيرفة

يعتزم مصرف لبنان المركزي إنهاء عمل منصة “صيرفة” للصرف تدريجياً بعد نهاية فترة حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة التي تنتهي يوم 31 يوليو/تموز المقبل بحسب ما قاله سليم شاهين أحد نواب حاكم مصرف لبنان لوكالة رويترز يوم الاثنين الماضي.

وذكر تقرير لموقع “زاوية عربي” أنه وجهت انتقادات للمنصة التي أنشئت في العام 2021 في خضم الانهيار الاقتصادي في لبنان للحفاظ على استقرار الليرة، لعدم وجود شفافية بشأنها ولتوفيرها الفرصة لازدهار السوق السوداء في ظل الفارق بين سعر الليرة على المنصة وفي السوق الموازي، وفق الوكالة.

وتوحيد سعر الصرف هو من ضمن إصلاحات اقتصادية أوصى بها صندوق النقد الدولي للبنان، الذي يسعى للحصول على تمويل من الصندوق بقيمة ثلاثة مليار دولار في ظل انهيار اقتصادي يعاني منه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال شاهين نائب حاكم مصرف لبنان، في تصريحاته لرويترز، إن قيادة المصرف كانت تخوض محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان ومع صندوق النقد الدولي تتعلق بالحاجة إلى الابتعاد عن منصة صيرفة لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن المنصة سيتم استبدالها بمنصة أخرى إلكترونية لتحديد أسعار الصرف ستعمل جهات دولية متخصصة على إنشائها.

وأنشئت منصة صيرفة في عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتولى هذا المنصب منذ 30 عاماً، والذي يواجه تحقيقات في لبنان ودول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا لشبهات الفساد والاختلاس وغسل الأموال.

وقال البنك الدولي، في تقرير في مايو/أيار الماضي، إن منصة صيرفة تحولت إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المراجحة بلغت نحو 2.5 مليار دولار منذ إنشائها، مضيفاً أن الحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباح كبيرة وخالية من المخاطر لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية.