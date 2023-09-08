مصرف قطر يدشن خدمة جديدة.. كيف يستفيد المواطنون والمقيمون؟

أعلن مصرف قطر المركزي عن خدمة جديدة لأول مرة في البلاد، يستفيد منها المواطنين والمقيمين، موضحا آلية عملها في الفترة المقبلة.

وبدأ مصرف قطر المركزي استقبال طلبات الترخيص لمقدمي خدمة خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقا”، وذلك حتى 3 نوفمبر المقبل.

ما هي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا في قطر؟

وأوضح مصرف قطر المركزي، أنه يهدف من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” في الدولة، بما يحقق إطارا تنظيميا ملائما لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وستوفر خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” المرونة الكاملة للعملاء عند سداد قيمة مشترياتهم عبر تقسيط المبلغ على فترة زمنية محددة، فضلا عن مساهمتها في إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، وتوفير بيئة مواتية لاستكشاف الفرص والخدمات الرقمية في هذا المجال.

استقبلت منصة ترخيص وتسجيل شركات التكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي خلال يومين فقط من إطلاق حملة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" أكثر من 25 طلباً للحصول على الترخيص للخدمة.#مصرف_قطر_المركزي pic.twitter.com/orvAS3uljZ — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) September 7, 2023

وهذه الخدمة عبارة عن منتج ائتماني قصير الأجل قائم على الأقساط بدون فوائد يتم توفيره للعملاء، إما عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي، لشراء السلع أو الخدمات، حيث يقوم العميل بسداد مبلغ المعاملة على مدى فترة زمنية للمقرض (الشركة المقدمة للخدمة) ويتم تقسيم الدفعات إلى أقساط موزعة على 12 شهرا أو أقل، وذلك مع أو بدون طلب رسوم خدمة ثابتة من قبل مقدم الخدمة.

حدود خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا

وتشير شروط الخدمة إلى ضرورة ألا يتجاوز الحد الأقصى للائتمان الممنوح للعميل الواحد من قِبل كافة مقدمي الخدمة في أي وقت من الأوقات 25 ألف ريال بحد أقصى.

وحددت تعليمات مصرف قطر المركزي بشأن الخدمة سقوفا للأقساط كالتالي:

بالنسبة للمواطنين القطريين، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 75 % من الراتب الشهري للعميل بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية.

بالنسبة للأجانب المقيمين في الدولة، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 50 % من إجمالي الراتب الشهري للعميل، ويتعين على مقدم الخدمة رفض العميل ما لم يستوفِ سياسته الائتمانية وسياسة إدارة مخاطر الائتمان المعمول بها.