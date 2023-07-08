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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصرف الرشيد العراقي: 3 آلاف دولار لكل مسافر بدل ألفين

وجه مصرف الرشيد فروعه في العراق ببيع الدولار للمسافرين بواقع ثلاثة آلاف دولار بدل ألفي دولار

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ملايين العملات
ملايين العملات

وجه مصرف الرشيد العراقي، أمس الجمعة، فروعه ببيع الدولار للمسافرين بواقع ثلاثة آلاف دولار.

وذكر المصرف الحكومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي، وجه مصرف الرشيد فروعه المعنية ببيع الدولار بزيادة حصة المسافر إلى 3 آلاف دولار بدلاً من ألفي دولار”.

وأوضح أن “تسليم المبلغ سيكون في فروع المصرف التي تم تحديدها سابقاً واستلام الدولار من فرع مطار بغداد الدولي عبر المنصة الإلكترونية”.

وأضاف أن “الفروع هي: جانب الكرخ (المحمودية/ البياع/ الشعلة/ المأمون/ الكرخ/ وزارة الخارجية)، والرصافة هي (ارخيته/ الملعب/ الإمام الأعظم/ دجلة/ ثورة العشرين / راغبة خاتون/ البطاريات).

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