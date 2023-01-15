مصرف الراجحي يوصي بتوزيع 5 مليارات ريال نقداً على المساهمين

أعلن مصرف الراجحي في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 5 مليارات ريال على المساهمين عن العام 2022.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4 مليارات سهم، وحصة السهم من التوزيع 1,25 ريال لكل سهم، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 1,25%.

وحدد المصرف تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وسيتم الاعلان عن تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق.

ولفت انتباه المستثمرين الاجانب غير المقيمين الى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها او قيدها في حسابة البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

ودعا المصرف المستثمرين الاجانب غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى التواصل مع المصرف خلال خمسة ايام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.