مصرف الراجحي يقرض البحر العالمية 330 مليون ريال

أعلنت #شركة_البحر_الأحمر_العالمية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” عن توقيع اتفاقية مع #مصرف_الراجحي بقيمة 330 مليون ريال سعودي. كما قامت البحر الأحمر بالحصول على قرض آجل بقيمه 250 مليون ريال سعودي ضمن نفس الاتفاقية لغرض تمويل الاستحواذ على 51% من اسهم شركة التركيبات الأولية (فيرست فيكس) المعلن عنه بتاريخ 12-06-2023.

وتسري الاتفاقية حتى اكتمال عملية الاستحواذ مع فترة سداد 7 سنوات.

وتم تقديم الضمانات الآتية:

رهن أسهم لشركة شقيقة.

رهن اسهم شركة البحر الأحمر العالمية في شركة التركيبات الأولية المستحوذ عليها.

التنازل عن مستحقات أحد المشاريع لتغطية قيمة السداد السنوية بالفوائد.

سندات لأمر بقيمة التسهيلات وبكفالة أداء من إحدى الشركات الشقيقة.

وكانت شركة البحر الأحمر العالمية قد أعلنت في 12 حزيران / يونيو الماضي عن شراء 51% من شركة “التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة” (فيرست فيكس)، ومقرها في مدينة جدة، في صفقة بقيمة 544 مليون ريال (145 مليون دولار).

وستدفع شركة البحر الأحمر العالمية بموجب الصفقة 250 مليون ريال نقداً للبائعين، وهم شركة “إم إس بي هولدينغ” ورجلا الأعمال فارس عصمت السعدي وزياد جان الصايغ، على أن تتم تسوية المبلغ المتبقي، وهو 294 مليون ريال، خلال 4 أشهر من تاريخ التوقيع. كما ستحتفظ شركة البحر الأحمر العالمية بخيار رفع رأس المال للدين الناتج عن الجزء الآجل من سعر الشراء.