مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك دولارية

يعتزم مصرف الراجحي السعودي، أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج، إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وعين بنوك وشركات استثمار لإدارة الطرح وفقاً لبيان نشره موقع البورصة السعودية (تداول) يوم أمس الاثنين.

ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك وستطرح عبر شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية “لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف”.

وقال الراجحي إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.

مدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب الذين عينهم الراجحي:

شركة الراجحي المالية

شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد

بنك الإمارات دبي الوطني

شركة غولدمان ساكس الدولية

بنك إتش إس بي سي بي إل سي

شركة بيتك كابيتال للاستثمار

جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي

بنك ستاندرد تشارترد

ومصرف الراجحي – بدأ أعماله منذ أكثر من 50 عام – وصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ومقره الرياض، وهو من أكبر مصارف الشرق الأوسط، ومدرج في البورصة منذ 1988.

وكان مصرف الراجحي أعلن في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن ارتفاع صافي أرباحه للعام 2022 إلى 17,1 مليار ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 14,7 مليار ريال للعام السابق 2021 وبزيادة بلغت 16 بالمئة.