by فادي طنّوس

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الأعلى في التاريخ.. 494 مليار درهم الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي

تخطى إجمالي الأصول الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي حاجز 494 مليار درهم في نهاية العام 2022

by فادي طنّوس
ميزانية مصرف الإمارات المركزي

قال مصرف الإمارات المركزي إن إجمالي الأصول الأجنبية تخطى حاجز 494 مليار درهم في نهاية العام 2022 لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 8.81% من 453.89 مليار درهم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 493.88 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 40 مليار درهم، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.9% مقابل 466.45 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأرجعت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 16% لتبلغ 313.81 مليار دهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 270.48 مليار درهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 134.54 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 0.05% مقابل 134.47 مليار درهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 45.53 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 7% مقابل 48.94 مليار درهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

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