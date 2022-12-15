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مصرف الإمارات المركزي يرفع رصيده من الذهب بنسبة 13 %

قفز رصيد البنك المركزي الإماراتي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 13% بنهاية سبتمبر الماضي
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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 13% بنهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس أن:

  • رصيد المعدن الأصفر وصل إلى 12.749 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة تعادل 1.463 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.286 مليار درهم في سبتمبر 2021.
  • ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 13.8% بزيادة تعادل 1.549 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 11.2 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.
  • ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.02% أو ما يعادل 836 مليون درهم مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.
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يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية مرتفعًا إلى 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية 2018 و 4.044 مليار درهم في نهاية 2019 .

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