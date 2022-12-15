رفع سعر الفائدة: ما مدى تأثيره على المستهلكين في الإمارات؟

لا شك أن رفع البنوك سعر الفائدة، يؤثر على المستهلكين بطريق مباشر، فمع كل ارتفاع في سعر الفائدة يصبح الاقتراض أكثر تكلفة. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب وقروض السيارات، وكذلك قروض الأعمال.

ورفع البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.4 في المئة ، من 3.9 في المئة، اعتبارًا من اليوم الخميس، ويقول خبراء ماليون إن ذلك سيؤثر على المستهلكين من عدة جوانب؛ وهي:

الرهون العقارية

بطاقات الائتمان

القروض

تمويل السيارات

حسابات التوفير.

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أولا: الرهون العقارية

يقول “محمد قسواني” ، العضو المنتدب في Mortgage Finder ، إنه “بالنسبة لمقترضي الرهن العقاري الذين لم يؤمنوا بعد سعرًا ثابتًا، فقد تكون الأخبار مصدر قلق بالنسبة لهم، لكن الخبر السار هو أنه حتى مع هذه الزيادة الأخيرة، لا تزال الأسعار في أدنى مستوياتها التاريخية، وهناك وقت لتأمين سعر ثابت قبل أي ارتفاعات أخرى “.

وأضاف أنه بالنسبة للمقترضين على قروض المنازل ذات السعر الثابت، يجب ألا تكون هناك تغييرات على مدفوعات الرهن العقاري الخاصة بهم حتى يصلوا إلى نهاية فترة معدل الفائدة الثابت.

ومع ذلك، فإن المقترضين على الرهون العقارية ذات معدلات الفائدة المتغيرة سيشعرون بالتغيير بمجرد استحقاق الدفعة الشهرية التالية ، على حد قوله.

تبدأ الأسعار الثابتة لمدة ثلاث سنوات حاليًا من 4.99 في المائة، ومعدلات خمس سنوات من 5.15 في المئة والمعدلات المتغيرة من 4.98 في المئة.

ثانيا: بطاقات الائتمان

معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان في الإمارات مرتفعة بالفعل، بأكثر من 30 في المئة سنويًا، وهذا النوع من الديون عرضة بشكل خاص لارتفاع معدلات الفائدة، وفقًا لما قاله فاليشا من Century Financial.

وأضاف: “ديون بطاقات الائتمان لها بالفعل معدل فائدة مرتفع، لذا فإن رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية سيؤدي في النهاية إلى دفع المستهلكين المزيد على أي ديون متجددة”.

“الآن بعد أن رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة ، ستكون التغييرات في أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عادةً خلال دورة فوترة أو اثنتين.”

ثالثا: القروض

يقول المحللون إن الأقساط الشهرية للقروض الشخصية وتمويل السيارات سترتفع أيضا.

ومع ذلك ، فإن سعر الفائدة الذي سيدفعه المقترض يعتمد على مجموعة من العوامل مثل:

تاريخ الائتمان

نوع السيارة

مدة القرض

الدفعة الأولى.

وقال فاليشا Valecha: “الزيادات التدريجية هذا العام ستقلل من رغبة المستهلكين في الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة”.

رابعا: المدخرات (حسابات التوفير)

أثرت أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا على مدى السنوات القليلة الماضية على حسابات التوفير. ولكن بعد زيادة سعر الفائدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمكن للمستهلكين توقع زيادة هامشية من شأنها تعزيز قوتهم الادخارية.

و يقول محمد شاهين الرئيس التنفيذي لشركة السمسرة Seven Capitals. إنه في حين أن البنوك التقليدية قد تكون أبطأ في تمرير ارتفاع أسعار الفائدة للمدخرين، إلا أنه يمكن للمستهلكين البحث عن طرق أخرى لتعزيز قوتهم الادخارية.

وقال: “البنوك عبر الإنترنت التي تقدم حسابات عالية العائد تميل إلى دفع معدلات أعلى من البنوك التقليدية”.

ما مدى ارتفاع أسعار الفائدة؟

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنكسيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل لأن السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تكون مقيدة لبعض الوقت.

ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2023، أن يصل سعر الفائدة إلى 5.1 في المئة، قبل أن ينخفض إلى 4.1 في المئة في عام 2024. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تنخفض المعدلات إلى 3.1 في المئة بحلول عام 2025.

هل سيشعر المستهلكون بالضيق؟

وفقا للمحللين فإنه على المدى القصير، قد يشعر المستهلكون بتأثير ارتفاع الأسعار، لكن في النهاية، ستساعد المعدلات الأعلى على تهدئة التضخم، الأمر الذي سيفيد المستهلكين على المدى الطويل.