فريد الملا رئيساً تنفيذياً لمصرف الإمارات الإسلامي

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن تعيين فريد المُلّا بمنصب الرئيس التنفيذي، خلفاً لصلاح أمين الذي سيتقاعد من العمل لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لنحو 35 عاماً.

وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أن نرحب بتعيين فريد المُلّا رئيساً تنفيذياً جديداً لمصرف الإمارات الإسلامي. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة الممتدة على مدار 32 عاماً في القطاع، بما في ذلك منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي.

إنجازات فريد الملا

انطلاقاً من منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي، فقد لعب فريد المُلّا دوراً محورياً في تحقيق المصرف أداءً متميزاً، انعكس في النتائج المالية الاستثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن تعزيز القنوات الرقمية للمصرف، ودعم مسيرة التحول الرقمية لديه، ما أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 21 % في عمليات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، على مدار عام 2022. كما قاد فريد المُلّا سلسلة من حملات التوطين التي حققت تأثيراً إيجابياً ملموساً، وأشرف على إطلاق حلول مصرفية مبتكرة، مصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، بما في ذلك حساب إماراتي للتوفير العائلي، وحساب إماراتي للأعمال، وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير.