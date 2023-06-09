مصرع مواطن روسي في مصر بعد هجوم سمكة قرش

قال مصدر أمني وغطاس في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر جنوب مصر إن مواطن روسي لقى حتفه، الخميس، بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش ظهر الخميس أثناء وجوده في مياه شاطئ تابع لأحد الفنادق بوسط المدينة.

وبحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، فإن هجمات القرش حدثت من قبل في مصر وكان من بينها هجوم في يوليو/تموز العام 2022 أدى إلى وفاة سائحتين، لكن مثل تلك الهجمات تحدث على فترات متباعدة بعض الشيء.

وأضاف المصدر الأمني والغطاس، في تصريحات لزاوية عربي، أن سمكة القرش التهمت أطراف من جسد المواطن الروسي، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقال الغطاس “فوجئنا باستغاثة أحد المنقذين التابعين للشاطئ. فأسرعنا باللانشات والبيتش باجي لكن الأمر كان قد انتهى”.

وأضاف “توفي الشاب في الحال والمنقذ وبعض زملائه تمكنوا من انتشال ما تبقى من جثته”.

فيما قال المصدر الأمني إن مسؤولي المحافظة قرروا منع السباحة في شواطئ الفندق الذي وقع به الحادث وكذلك في عدد من الشواطئ المجاورة، مضيفا أن المحافظة قررت تشكيل لجنة لمعرفة سبب الهجوم.

يشار إلى أن روسيا كانت استأنفت رحلات الطيران المباشرة إلى مصر في 2021 بعد توقف استمر سنوات إثر تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 2015، لكن عودة السياحة الروسية إلى مصر تأثرت بعدها بأشهر بالحرب التي اندلعت في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

تحذير القنصلية الروسية

أعلنت القنصلية الروسية في الغردقة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك الخميس، وفاة المواطن الروسي، وقالت إن الهجوم حدث في شاطئ دريم بيتش (Dream Beach).

وطالبت القنصلية المواطنين الروس الموجودين في الغردقة بالحذر أثناء وجودهم بالبحر، وبالالتزام الصارم بالتعليمات المتعلقة بحظر السباحة الصادرة من السلطات المصرية، وكذلك إرشادات الفندق وخفر السواحل.

إجراءات وقائية

قالت وزارة البيئة المصرية، في بيان مساء الخميس، إن أعمال الفحص التي أجراها رجال محميات البحر الأحمر بعد الهجوم توصلت إلى أن سمكة القرش التي هاجمت المواطن الروسي هي من نوع قرش النمر (Tiger Shark).

وأضافت أن سمكة القرش كانت “تحوم” بالقرب من سطح الماء بالمنطقة التي وقع بها الهجوم.

صيد القرش المهاجم

قالت وزارة البيئة المصرية، في بيان لاحق، إنه “في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقاً”، قام فريق بصيد السمكة التي هاجمت المواطن الروسي، تمهيدا لفحصها.

وأضافت أن فحص السمكة يهدف إلى معرفة الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، واستيضاح ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة. وذكر البيان أنه سيصدُر بيان عن الوزارة بما انتهت إليه أعمال الفحص فور الانتهاء منها.

توخي الحرص

أصدرت وزارة البيئة تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوباً لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة 9 يونيو/حزيران بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

وطالبت المواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصاً على سلامتهم.