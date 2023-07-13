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مصرع جميع أفراد أسرة مصرية بحريق شاحن هاتف محمول

توفي جميع أفراد أسرة مصرية إثر حريق نتج عن ماس كهربائي لشاحن هاتف محمول

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حريق شاحن هاتف محمول
توفي جميع أفراد الأسرة إثر حريق نتج عن ماس كهربائي لشاحن هاتف محمول

لقي جميع أفراد أسرة مصرية مصرعهم، حديثاً، في حريق نشب في منزلهم بمنطقة الملك فيصل في مدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة وتبين لاحقاً أن الحريق نتج عن ماس كهربائي لشاحن هاتف محمول.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت يوم الإثنين الماضي إخطاراً بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما تم نقل طفليهما للمستشفى، لكنهما توفيا فيما بعد.

وكان شاباً من أقارب الأسرة متواجداً وقت الحريق فقفز من الطابق الثالث وسقط في الطابق الثاني ليصاب بكسور وجروح ويتلقى العلاج بالمستشفى، وأصيبت أيضاً طفلة من أقارب الأسرة في الحريق.

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وأظهرت التحريات أن أفراد الأسرة (السيد إسماعيل السيد عبدالمقصود 46 سنة، وزوجته إیمان خلف خليفة 39 سنة، زوجته، وطفلاهما فرح 7 سنوات وياسين 4 سنوات) كانت تستعد صباح نشوب الحريق للسفر إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف.

وكشف تقرير المعمل الجنائي خلال تحقيقات النيابة أن الحريق نشب بسبب ماس من شاحن الهاتف المحمول لصاحب الشقة والذي كان قد تركه موصولاً بالتيار الكهربائي خلال النوم.

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الحريق نتج عن ماس كهربائي لشاحن هاتف محمول
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