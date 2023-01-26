مصرع المبتعث السعودي الوليد الغريبي على يد فتاة أمريكية

أكدت وسائل إعلام أمريكية وسعودية أن فتاة أمريكية قتلت طالباً سعودياً مبتعثاً للدراسة طعناً وكان على وشك التخرج في إحدى جامعات ولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت شرطة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مساء أمس الأربعاء إن نيكول ماري رودجرز (19 عاماً) من ولاية جورجيا مطلوبة في عملية طعن مميتة في قسم جيرمان تاون بفيلادلفيا حدثت يوم الإثنين الماضي.

وتعرفت الشرطة على الضحية وهو الشاب السعودي الوليد الغريبي (25 عاماً) من فيلادلفيا.

وتعرض مدينة فيلادلفيا مكافأة قدرها 20 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الاعتقال والإدانة في كل جريمة قتل.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن أسرة المبتعث السعودي الوليد الغريبي أكدت عدم صحة ما تداولته بعض المواقع التي أفادت بأن الجانية استغلت عرض المجني عليه أثاثاً لديه رغبة في بيعه، لتنفيذ جريمتها.

وقال عم الوليد الغريبي (فضل عدم ذكر اسمه) إن تلك الأنباء غير صحيحة، فالجانية تسكن في شقة مقابلة للوليد الغريبي، ووفق المؤشرات الأولية للتحقيق، من المرجح أن المتهمة بارتكاب الحادثة كانت تخطط لجريمتها منذ فترة، وقد أعدت العدة بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة وهو ما استغلته جيداً بعد أن طلبت من الوليد مساعدتها في حمل بعض الأغراض التي زعمت عدم قدرتها على حملها، في وقت جهزت فيه سكيناً، وما إن دخل الوليد لمساعدتها حتى غدرت به.

وأوضح عم الضحية “تلقى الوليد طعنات في رقبته، غير أنه -رحمه الله- حاول النجاة وقاومها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقد باشرت بطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ومع تعالي الأصوات حينها لجأت إحدى قاطنات المبنى إلى النزول لاستطلاع الأمر، وكانت الجانية قد وضعت جثة الضحية داخل دورة مياه شقتها وأغلقتها، زاعمة أن تلك الأصوات بسبب كلبها وأن آثار الدماء على حذائها بسببه، وحاولت خداعها قبل التوجه لشقة الضحية لسرقة جواله وما لديه من موجودات، وتلوذ بالفرار”.

وأضاف أن الجارة شكّت في ارتباك المتهمة، وبحثت في شقة الجانية وارتابت من باب الحمام المغلق ورغم طرقه عدة مرات لم تجد إجابة، وبعد أن فتحته شاهدت جثة المبتعث المغدور داخله وقدمت بلاغها على الفور للشرطة.

وكان متبقياً على الوليد الغريبي مادة واحدة ليتخرج في مجال علوم الحاسبات ويعود إلى السعودية، ولكن الجانية غدرت به.