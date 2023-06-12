سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر، 3 بريطانيين في عداد المفقودين بعد اشتعال النار في زورق يقل سياحا

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – ذكرت مصادر أمنية ومصادر في قطاع سياحة الغوص في مصر أن ثلاثة سياح بريطانيين في عداد المفقودين بعدما اشتعلت النيران في زورق كان يقل سياحا أثناء قيامهم برحلة غوص في البحر الأحمر قبالة منتجع مرسى علم بجنوب شرق البلاد.

وقالت المصادر إن القارب كان يقل 29 شخصا بين بريطانيين ومصريين، مضيفة أنه جرى إنقاذ 12 سائحا بريطانيا و14 مصريا هم طاقم الزورق ولا يزال البحث جاريا عن السياح البريطانيين الثلاثة. وأوضحت المصادر أن الزورق غادر مارينا بورتو غالب في مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر يوم السادس من يونيو حزيران وكان مقررا أن يعود لمرساه اليوم الأحد.

وذكرت أن النيران أتت على الزورق بالكامل. وقالت المصادر أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم لم يصبهم أذى وبصحة جيدة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...