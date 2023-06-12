مصر، 3 بريطانيين في عداد المفقودين بعد اشتعال النار في زورق يقل سياحا

(رويترز) – ذكرت مصادر أمنية ومصادر في قطاع سياحة الغوص في مصر أن ثلاثة سياح بريطانيين في عداد المفقودين بعدما اشتعلت النيران في زورق كان يقل سياحا أثناء قيامهم برحلة غوص في البحر الأحمر قبالة منتجع مرسى علم بجنوب شرق البلاد.

وقالت المصادر إن القارب كان يقل 29 شخصا بين بريطانيين ومصريين، مضيفة أنه جرى إنقاذ 12 سائحا بريطانيا و14 مصريا هم طاقم الزورق ولا يزال البحث جاريا عن السياح البريطانيين الثلاثة. وأوضحت المصادر أن الزورق غادر مارينا بورتو غالب في مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر يوم السادس من يونيو حزيران وكان مقررا أن يعود لمرساه اليوم الأحد.

وذكرت أن النيران أتت على الزورق بالكامل. وقالت المصادر أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم لم يصبهم أذى وبصحة جيدة.