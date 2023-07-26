مصر، 3 آلاف سيارة تحترق في سفينة قادمة من ألمانيا

نقلت رويترز عن خفر السواحل الهولندي إن حريقًا اندلع يوم الأربعاء في سفينة قبالة الساحل الهولندي وعلى متنها قرابة ثلاثة آلاف مركبة ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في سفينة متجهة إلى بور سعيد في مصر.

اندلع الحريق ليلة الثلاثاء على سفينة فريمانتل المسجلة في بنما البالغ طولها 199 مترًا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر ، مما أجبر العديد من أفراد الطاقم على القفز من فوق القارب.

قال خفر السواحل الهولندي إن سفن الإنقاذ رشّت الماء على هيكل السفينة المحترق لتبريده ، لكن الكثير من المياه كان يهدد بغرقها.

وقال إدوين فيرستيج المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية “لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الحمولة التي كانت السفينة تنقلها.”

وقال خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف ، لكن متحدثًا باسم خفر السواحل قال لرويترز في وقت سابق إنه بدأ بالقرب من سيارة كهربائية.

وقال خفر السواحل إن السفينة فريمانتل ، التي غادرت ميناء بريمرهافن ، سُحبت من ممرات الشحن ويمكن أن تغرق. كانت السفينة على بعد 27 كيلومترا شمالي جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.

تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23. ونقلت طائرة هليكوبتر بعض الذين يعانون من استنشاق الدخان إلى المرافق الطبية في البر الرئيسي. وقال المتحدث باسم خفر السواحل إدوين جرانيمان إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية . ولم يكن المتحدث باسم شركة شوي كيسين كايشا ، شركة تأجير السفن اليابانية التي تدير فريمانتل ، متاحًا على الفور للتعليق. وهذا الحادث هو الأحدث من بين عدة حرائق في الآونة الأخيرة على سفن شحن السيارات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قتل اثنان من رجال الإطفاء من نيوجيرسي وأصيب خمسة في حريق في سفينة شحن تحمل مئات المركبات. دمر حريق آلاف السيارات الفاخرة على متن سفينة قبالة سواحل جزر الأزور البرتغالية في فبراير من العام الماضي.