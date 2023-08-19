ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةمجتمع

مصر، وفاة فتاة في ليلة زفافها

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

شهدت محافظة الجيزة، في مصر، حادث مريع راح ضحيته فتاة في ليلة زفافها اثر إنقلاب سيارة الزفاف في الماء، ما ادى إلى غرق الفتاة.

وقالت الأجهزة المعنية انها تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بها ركاب، على طريق ذات الكوم الحسانيين بمنشأة القناطر، وحاولت فرق الإنقاذ استخراج الجثث من الماء، حيث تم استخراج جثتين.

وتبين بالفحص أن الجثة الاولى لسائق السيارة يوسف سمير 18 سنة، والثانية للعروس نورا سمير رمضان وأصيب العريس.

وأودعت الشرطة الجثتين في مشرحة مستشفى مبارك والمصاب يخضع للعلاج، واستخرج مسؤولو مجلس المدينة السيارة المنكوبة مع تحرير محضر بالواقعة.

مصر، مصرع 18 و اصابة 23 في حادث تصادم
مصر، صاحب سلسلة مطاعم شهيرة يدهس عامل مسجد
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا