مصر، وفاة فتاة في ليلة زفافها

شهدت محافظة الجيزة، في مصر، حادث مريع راح ضحيته فتاة في ليلة زفافها اثر إنقلاب سيارة الزفاف في الماء، ما ادى إلى غرق الفتاة.

وقالت الأجهزة المعنية انها تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بها ركاب، على طريق ذات الكوم الحسانيين بمنشأة القناطر، وحاولت فرق الإنقاذ استخراج الجثث من الماء، حيث تم استخراج جثتين.

وتبين بالفحص أن الجثة الاولى لسائق السيارة يوسف سمير 18 سنة، والثانية للعروس نورا سمير رمضان وأصيب العريس.

وأودعت الشرطة الجثتين في مشرحة مستشفى مبارك والمصاب يخضع للعلاج، واستخرج مسؤولو مجلس المدينة السيارة المنكوبة مع تحرير محضر بالواقعة.