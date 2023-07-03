مصر، وزارة الداخلية تنفي تورط ضابط بدهس صيدلانية ووفاتها بسيارته في مدينتي

بعد أن لقت صيدلانية، مصرعها في حادث دهس داخل مدينة “مدينتي” بالقاهرة الجديدة، الأحد، نفت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر ما يجري تداوله، وقالت في التغريدة: “نفى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون”.

الصيدلانية المصرية كانت تعمل في الكويت وقدمت إلى مصر في إجازة العيد.

نفى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة ، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون " #ضابط_شرطة ".#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/A7WmzUKLBH — وزارة الداخلية (@moiegy) July 2, 2023

جاء ذلك بعد انتشار وسم #حادث_مدينتي وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات و صور أشاروا إنها للحادث، وزعم بعضهم أن ضابط طبيب في الجيش تعمد دهسها عقب خلاف حول خدش أصاب سيارته كما أصيب زوج الصيدلانية، وهو طبيب بيطري و3 من أطفاله بجروح وكسور نتيجة الحادث.

#حادث_مدينتي ده الخدش ال عمله الطفل ياسين وهو بيلعب بالإسكوتر ، في عربية الباشا حضرة الضابط وخلاه يتعصب ويقرر يدهس الأم، ويعدي علي جسمها بالعربية مرتين . و نتيجة دهسها بالسيارة مات الام لكى تفدى ابنها ياسين ،والبلطجى الضابط سلم نفسه حتى يأخد القانون حقه ومجراه pic.twitter.com/nX8n41JFEf — المﻻك الحزين (@Lido8080) July 2, 2023

نفى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة ، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون " #ضابط_شرطة ".#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/A7WmzUKLBH — وزارة الداخلية (@moiegy) July 2, 2023