سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر، وزارة الداخلية تنفي تورط ضابط بدهس صيدلانية ووفاتها بسيارته في مدينتي

سامر باطر by سامر باطر

بعد أن لقت صيدلانية، مصرعها في حادث دهس داخل مدينة “مدينتي” بالقاهرة الجديدة، الأحد، نفت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر ما يجري تداوله، وقالت في التغريدة: “نفى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون”.

الصيدلانية المصرية كانت تعمل في الكويت وقدمت إلى مصر في إجازة العيد.

مصر، المتحدث العسكري توجيه تهمة القتل العمد لمتهم حادث دهس صيدلانية “مدينتي”

جاء ذلك بعد انتشار وسم #حادث_مدينتي وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات و صور أشاروا إنها للحادث، وزعم بعضهم أن ضابط طبيب في الجيش تعمد دهسها عقب خلاف حول خدش أصاب سيارته كما أصيب زوج الصيدلانية، وهو طبيب بيطري و3 من أطفاله بجروح وكسور نتيجة الحادث.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...