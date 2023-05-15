كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مخاطر انهيار سد النهضة، مؤكدًا أن المخاطر ليست فقط من النشاط الزلزالي، ولكن مخاطر الفيضانات التى تأتي من قمم جبلية أعلى من 4660 متر فوق سطح البحر، وأعلى من سد النهضة بآلاف الأمتار بانحدارات شديدة.

زلزال إثيوبيا الأقوى والأقرب لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي إن زلزال إثيوبيا الذي وقع يوم 7 مايو لم يكن قويًا، وكان بعيدًا عن سد النهضة، أما الزلزال الذي وقع في اليوم التالي كان الأقوى والأقرب لسد النهضة، حيث وقع على بُعد 100 كيلو متر من سد النهضة.

وأضاف الدكتور، عبر حسابه بالفيس بوك، عن زلزال إثيوبيا: “زلازل اثيوبيا وبالتحديد الزلزال الأول الأضعف، والبعيد (عن سد النهضة) ووقع يوم الأحد 7 مايو 2023، بقوة 4.1 ريختر، وقع على بعد 650 كيلوا مترا من سد النهضة”

وتابع الشراقي حديثه “إن هناك زلزالا آخر قد حدث أقوى في اليوم التالى، بقوة 4.4 ريختر وهو الأقرب لسد النهضة (100 كيلو متر) عن جميع الزلازل التى حدثت فى المائة عام الأخيرة.”

وأوضح الدكتور عباس شراقي إنه ذلك لا يعني أن هذه الزلازل التي حدثت في إثيوبيا سوف تهدم سد النهضة، لسببين الأول أن القوة ضعيفة، وثانيًا أن الملء في سد النهضة حاليًا حوالى 13 مليار متر مكعب فقط، محذرًا من المستقبل بعد امتلاء الخزان بحوالى 74 مليار متر مكعب، مع حدوث زلازل أقوى من 5 ريختر، أو أكبر من 6 ريختر.

ووتابع الدكتور بقوله أن “مخاطر انهيار سد النهضة ليست فقط من النشاط الزلزالي، الذي يعد الأكبر افريقيًا في اثيوبيا، ولكن هناك مخاطر الفيضانات التي تأتى من قمم جبلية أعلى من 4660 متر فوق سطح البحر”.

فيضانات قمم جبلية أعلى من سد النهضة

وأكد شراقي أن الفيضانات من قمم جبلية أعلى من سد النهضة بآلاف الأمتار بانحدارات شديدة، فى وقت تكون البحيرة مملوءة، وكميات الأمطار هي الأقوى فى القارة الإفريقية، ونوعية صخور أسفل السد أكثر تحللا مع انتشار الفوالق والتشققات، وعيوب التصميم الهندسي لسد السرج المقوس عكسيًا وماقد يظهر فيما بعد.

واستعان الدكتور عباس شراقي بالزلزال الذي وقع في تركيا فى فبراير الماضى، وما سببه من رعب عاشه الأتراك والسوريون، ليس فقط خوفًا من تدمير الزلازل، لكن رعبًا من انهيار أحد سدود جنوب الأناضول سد أتاتورك 49 مليار مليار متر مكعب.

وتحدث الدكتور إن مشروع جيبى 2 على نهر أومو داخل إثيوبيا قد انهار مرتين أثناء البناء، والثالثة بعد الافتتاح بعشرة أيام فى يناير 2010، وهناك فى إثيوبيا أمثلة أخرى كثيرة منها فيضان سد تاكيزى على نهر عطبرة قبل انتهائه ووفاة 47 من العمال عام 2007.

خطورة تصميم سد النهضة

أوضح الدكتور عباس شراقي أن التصميم الأصلى لسد النهضة، الذى وضعه مكتب الاستصلاح الأمريكى 1964 بعد دراسات فى إثيوبيا لمدة 6 سنوات بسعة تخزينية 11.1 مليار م3 فقط، تحولت فيما بعد إلى 74 مليار متر مكعب، ليقال أكبر سد فى أفريقيا لتوليد الكهرباء.

زلزال يهز إثيوبيا.. هل سينهار سد النهضة؟ https://t.co/Vtc4FsFeDx — Abbas Sharaky (@sharaky_abbas) May 9, 2023

وكشفت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية انخفاض مستوى بحيرة السد بنحو 10 أمتار وتفريغ مياه بنحو 7 مليارات متر مكعب مع توقعات بقيام إثيوبيا بزيادة ارتفاع الممر الأوسط للسد استعدادا للتخزين الرابع.