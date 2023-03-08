مصر، نفي أنباء عن استقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج

نفت الحكومة المصرية صحة نية الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وذلك بعد أن أثارت مطالب وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبوشقة، بضرورة استقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج لصالح الدولة، جدلا واسعا.

وقالت الحكومة المصرية في بيان لها: “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج”. ونشرت وزيرة الهجرة تصريحا قالت فيه: لا نتدخل في رواتب وحسابات المصريين بالخارج.. وتحويلاتهم ملك لهم”

في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أكدت وزيرة الهجرة: لا نتدخل في رواتب وحسابات المصريين بالخارج.. وتحويلاتهم ملك لهم، وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.



وشددت وزيرة الهجرة، الثلاثاء، على أنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتبهم أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.



وتابعت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.