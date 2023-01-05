مصر، مولود كل 14 ثانية وعدد السكان يتجاوز 104 ملايين

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تطور أعداد المواليد المسجل في الفترة من الأول من كانون الثاني / يناير 2022 حتى الأول من يناير عام 2023، حيث بلغ عدد المواليد 2.183 مليون مولود خلال العام 2022، بمعدل مولود كل 14.4 ثانية، وفقاً للبيانات الأولية المسجلة في قاعدة بيانات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان.

وذكر جهاز الإحصاء، أن عدد المواليد المسجل العام الماضي ينقص بحوالي ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق له 2021 (2.185 مولود)، وقد بلغ متوسط عدد المواليد 5982 مولوداً يومياً أي 249 مولوداً في الساعة أي 4.15 مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل 14.4 ثانية.

وسجل عدد سكان مصر في الداخل اليوم الخميس نحو 104.4 مليون نسمة، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان.

وكان عدد السكان بلغ 102.812 مليون نسمة يوم السبت الأول من يناير عام 2022، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية “الفرق بين أعداد المواليد والوفيات” بنحو 1.583 مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2022 حتى 1/1/ 2023.

وتصدرت محافظة القاهرة الساعة السكانية بعدد 10,2 مليون نسمة تليها محافظة الجيزة بـ 9,4 مليون نسمة ثم محافظة الشرقية بـ 7,8 مليون نسمة.