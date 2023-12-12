مصر، من ضمن أبرز وجهات مشاريع التحول الأخضر 

تزامناً من اختتام فعاليات COP28، وفي إطار التوجه الكبير الذي يشهده العالم نحو اعتماد حلول الطاقة النظيفة، كان لابد لنا من ملاحظة الحصة الكبيرة لجمهورية مصر العربية في الصفقات والاستثمارات والتعاونات التي أثمر عنها المؤتمر، حيث وقع اختيار نخبة من أبز الشركات والمؤسسات على مصر، باعتبار أنها تتميز بوجود أكبر مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للبيانات الصادرة عن الاستراتيجية المصرية للطاقة.

وفي إطار متصل، تسعى مصر جاهدة لتحقيق طموحها الذي يتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقات المتجددة ضمن خططها التي تستهدف الطاقة في 2035، مما يظهر التزام الدولة بتعزيز التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، يتوقع أن تشهد قدرات الطاقة المتجددة في مصر زيادة بنسبة 68% خلال الخمس سنوات القادمة، ورفع قدرات مصر من الطاقة المتجددة إلى 10.1 جيجاواط بحلول عام 2026، مقارنة بـ 6.1 جيجاواط حالياً.

ووقعت مصر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ الذي انعقد في دبي، عدداً من اتفاقيات الشراكة، بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى العديد من الشراكات والمشاريع مع مستثمرين أجانب، وهذه الاتفاقيات اتسمت بتقاطعها المباشر مع الجهود الوطنية للتحول الأخضر.

وفي مقابلة أجرتها أريبيانبيزنس سابقاً مع كل من شركة إنجازات أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه في مصر، وشريكها شينت، الداعم لمشاريع الاستدامة والطاقة النظيفة من خلال الحلول التي يقدمها، لفت محمد الدمرداش الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إنجازات مصر عن أسباب جاذبية مصر فيما يتعلق بالتكنولوجيا النظيفة بشكل عام، إلى أن مصر تنفرد بموقعها الاستراتيجي والموارد الطبيعية الكبيرة التي تشتهر بها والتي تتمثل في أشعة الشمس العالية والسطوع الذي يسجل فيها أحد أعلى معدلاته في العالم. وهذا ما يجعل استثمارات الطاقة الشمسية في مصر تحقق عوائد مرتفعة، حيث يمكن لإنتاج الألواح الشمسية فيها تجاوز ثلاث مرات ما يتم تحقيقه في مناطق أوروبا.

ومن الناحية الثانية، تتمتع مصر بثروة بشرية هائلة تعتبر من أهم الموارد، مع وجود نخبة من أهم الخبراء في الهندسة والتكنولوجيا، فتوفر الكفاءة البشرية أحد أهم عوامل النجاح لأي مشروع.

وأضاف الدمرداش، يعتبر الموقع الاستراتيجي لمصر والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بجميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من الأصول الكبيرة التي تجعلها المرشح الأمثل لتنمية جهود التحول في أفريقيا.

وعن الصفقة التي حصلت بين ماجد الفطيم وشركة إنجازات بالتعاون مع شركة شينت، لتزويد أربعة مراكز تسوق في مصر ولبنان بالطاقة الشمسية والتي تتراوح قيمتها بحوالي 20 مليون دولار أمريكي، أكد الدمرداش على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة ماجد الفطيم، في تعزيز توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر وتشجيع الاستثمار الأخضر كقاطرة للتنمية في مصر والشرق الأوسط.

وأشار الدمرداش أن المشروع يشمل تركيب محطات لتوليد الطاقة النظيفة بسعة إجمالية تزيد عن 20 ميجاوات بالاعتماد على اللوحات الشمسية الكهروضوئية Photovoltaic، وتشمل 3 مواقع في مصر وموقعا في بيروت، لبنان.

وفيما يخص الجانب التقني، أكد جيف كاي، المدير العام لشركة شينت غرب آسيا وأفريقيا على أهمية الاعتماد على أحدث ما تم التوصل إليه من حلول التكنولوجيا النظيفة التي توفرها الشركة لافتاً إلى أهمية تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون من خلال الحلول التي تقدمها شينت في المشروع.

ولفت الدمرداش إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية تجاه استثمارات الاقتصاد الأخضر للفئة التجارية والصناعية (C-&-I) كأكبر مشروع تحول للطاقة الشمسية منذ بداية أعمال الطاقة الشمسية في مصر بسعة أكثر من 20 ميجاوات وما يمثله من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقدر ب 3 مليون طن متري، وأشار إلى أن فترة الاتفاقية تمتد لـ 25 عاما مع أن العمر الافتراضي للتجهيزات ستدوم 30 عاما.