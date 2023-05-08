قال ممدوح عبدالله، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن صناعة الذهب متأثرة بشكل كبير في مصر، مطالبا الدولة بالعمل على حماية الصناعة، حيث أنهم اقترحوا وضع رسوم على سبائك الذهب خاصة مع زيادة الإقبال على شرائها.

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الأحد، أن المصنعين يقيمون المصنعية ولا يقيّمون أسعار الذهب، موضحًا: الشعبة ليس لها علاقة بالتسعير مطلقا، إحنا بنشتغل دهب خام قصاد خام وبناخد مصنعية، إحنا متحملين كتير”، لافتا إلى أن إقبال المواطنين على شراء السبائك أثر على العاملين بورش الذهب.

وعن مقترح فرض رسوم على سبائك الذهب يحمي الصناعة الوطنية، قال ممدوح عبدالله، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن المقترح يحقق مصالح العمالة، في ظل المشكلات المتتالية والخسائر المتواصلة التي يواجهها هذا القطاع منذ عام 2011.

وأكد ممدوح عبدالله، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه حال السماح للمصريين في الخارج بجلب كميات محددة من الذهب من الخارج، فأنه لن يؤثر على وضع المصنعين أو سوق الذهب محليا، منوهًا بأن هذا القطاع يحتاج دعما لصادرات الذهب في ظل المنافسة الصعبة التي يخوضونها في الخارج.