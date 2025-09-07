مصر، مراسي ريد مشروع بـ 20 مليار دولار استثمار سعودي إماراتي على البحر الأحمر

كشفت إعمار مصر عن تفاصيل مشروع جديد في مصر تقدر كلفته بـ 20 مليار دولار، وسيجري اليوم توقيع اتفاقية بين شركة إعمار مصر للتنمية، بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية، التابعة لمجموعة الشربتلي السعودية بهدف تطوير مشروع سياحي باسم “مراسي ريد سي” في منطقة خليج أبو سومة جنوب الغردقة بحسب مصادر صحفية. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 10.2 مليون متر مربع (2428 فدانًا). ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء. ونقلت تقارير صحفية أنه من المخطط الانتهاء من تشغيل جزء من المشروع خلال 4 سنوات، في موقع استراتيجي بجوار مشروعي رأس سوما وسوما باي، مما يمنحه إطلالة فريدة على مياه البحر الأحمر. وكشفت شركة إعمار مصر عن مشروعها السياحي الجديد “مراسي ريد” في منطقة خليج سوما على ساحل البحر الأحمر، وذلك كجزء من توسعها الاستراتيجي بعد النجاح الكبير لمشروع “مراسي” في الساحل الشمالي. ويضم وحدات سكنية فاخرة وفنادق ومرافق ترفيهية متكاملة، بما في ذلك شواطئ خاصة وبحيرات صناعية. وكشفت الشركة عن خطط سداد ميسرة تمتد حتى 8 سنوات، حيث تبدأ أسعار الشاليهات من 18 مليون جنيه مصري، مع توقعات بالإطلاق الرسمي للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2025. وتؤكد هذه الخطوة التزام إعمار مصر بتعزيز حضورها في القطاع العقاري والسياحي المصري.

سبق الإفصاح عن هذا المشروع في 11 فبراير 2025، للبورصة، وتضمّن توقيع شركة “سكاى تاور للتطوير العقاري” — وهي شركة تساهم فيها إعمار مصر — على عقد شراكة استراتيجية مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تطوير مشروع سياحي متكامل في منطقة البحر الأحمر، وذلك في إطار التوسّع في الاستثمار بالقطاع السياحي والترفيهي. وأكدت الشركة التزامها بمبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرة إلى أنها ستوافي السوق بأية مستجدات أو تفاصيل إضافية بشأن المشروع في حينه.

توفير آلاف الوظائف وعقود لشركات مصرية

ويعد مراسي ريد سي أحد أكبر المشروعات السياحية في تاريخ مصر باستثمارات تصل لـ 20 مليار دولار من رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار (مؤسس إعمار) والمستثمر السعودي حسن شربتلي، و يتوقع أن يوفر المشروع آلاف الوظائف المباشرة في قطاعات البناء والهندسة والخدمات الفندقية. ويأتي ذلك أيضا مع إشراك شركات مصرية في الإنشاءات والخدمات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

أين يقع مشروع مراسي ريد البحر الأحمر؟

يقع المشروع قرب الطرق الرئيسية مثل طريق الغردقة – سفاجا، كما يبعد مسافة حوالي 50 كيلومتر عن مطار الغردقة الدولي، وهو أيضا قريب من الجونة التي تعد من أشهر الوجهات السياحية بالبحر الأحمر.