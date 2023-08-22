ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر، محاكمة مسؤولة بوزارة المالية وصحفي لاستيلائهم على 24 مليون

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تشهد اليوم محكمة جنايات الجيزة، قضية المتهمين بـ الاستيلاء على 24 مليون جنيه، هما مسؤولة في وزارة المالية تدعى هدى أ. ح. 59 سنة، مندوب وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها مجدي أ. ح، 54 سنة صحفي بجريدة شهيرة.

ووجّهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى المسؤولة بوزارة المالية، تهم أنها بصفتها موظفة عامة، سهّلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنيّة التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن سهّلت لشقيقها المتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه، والمملوك لوزارة الأوقاف المصرية.

حيث أصدرت لصالح المتهم الثاني 43 شيكا من حساب جهة عملها بإجمالي المبلغ المستولى عليه رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي المصري والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6 أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية.

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