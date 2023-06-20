مصر، ما أضخم ١٠ مشروعات دشنت في السنوات الأخيرة؟

ينشر أريبيان بزنس تقريراً حول أضخم عشرة مشروعات حكومية دشنت في جمهورية مصر العربية بقيمة ستة تريليونات جنيه في السنوات العشر الأخيرة.
وقال حساب “خاص عن مصر” ضمن مجموعة تغريدات عبر تويتر صباح اليوم الثلاثاء، إن المشاريع العشرة وفرت نحو خمسة ملايين فرصة عمل جديدة ساعدت في خفض معدلات البطالة من ١٣.٢ بالمئة في العام ٢٠١٤ إلى 7.2 بالمئة في ٢٠٢٢ ليكون أقل معدل في ٣٠ سنة.
المشروع الأول
يتصدر القائمة مشروع “حياة كريمة” لريف مصري نموذجي، وصنفته وزارة التخطيط والتمية الاقتصادية المصرية كأضخم مشروع تنموي نفذته مصر في تاريخها بعد تقدير تكلفته بتريليون جنيه مع تنفيذ جميع مراحله. ويستهدف المشروع تطوير نحو ٤٦٠٠ قرية مصرية وتحويلها إلى قرى نموذجية.
ويستهدف المشروع أيضاً تزويد كل قرية بكامل الخدمات والمرافق على رأسها مدرسة، وحدة صحية، نقطة إسعاف، نقطة إطفاء، مكتبة، مجمع خدمات حكومي (مكتب تموين- سجل مدني- مكتب بريد- شهر عقاري- مجمع خدمات زراعية)، مركز شباب رياضي ثقافي، وحدة اجتماعية، سوق حضاري، بنك زراعي وماكينات صراف آلي (ATM).
المشروع الثاني
محطة الضبعة النووية، يستهدف إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية ويضم أربعة مفاعلات نووية بحجم ١٢٠٠ميجا وات لكل مفاعل و٤٨٠٠ ميجا وات إجمالي الطاقة المولدة من المشروع.
ومن المقرر أن يدخل المفاعل الأول الخدمة في يونيو/حزيران ٢٠٢٨ وأخر مفاعل في يونيو/حزيران ٢٠٣٠.
المشروع الثالث
العاصمة الإدارية الجديدة وهي مدينة حديثة على مساحة ٢٣٠ ألف فدان تم اعتمادها كعاصمة إدارية جديدة لمصر تضم ٢١ حي سكني، وحي حكومي يضم الوزارات والمباني الحكومية، وحي للثقافة والفنون، و١٢٥٠ مسجد وكنيسة واحدة، وألفي مدرسة، و٦٦٣ مستشفى وعيادة، و٤٠ ألف غرفة فندقية.
المشروع الرابع
الدلتا الجديدة، وهو مشروع استصلاح زراعي على طريق الضبعة بحجم ٢.٨ مليون فدان تمثل تقريباً ٣٠ بالمئة من حجم الرقعة الزراعية في مصر.
المشروع الخامس
التأمين الصحي الشامل وهو مشروع صحي يستهدف تغطية ١٠٠ بالمئة من المصريين إجباري تحت مظلة تأمين صحي شامل واكتفاء كل محافظة ذاتياً من الخدمات الطبية بعد انشاء مستشفيات وحدات صحية جديدة تقدم جميع الخدمات الطبية تقدر استثمارات المشروع بنحو ٦٠٠ مليار جنيه.
المشروع السادس
مدينة نور وهو مشروع سكني ضخم جاري تنفيذه شرق القاهرة بمدينة “حدائق العاصمة الإدارية” باستثمارات نصف تريليون جنيه على مساحة خمسة آلاف فدان تعد أحدث مشروعات هشام طلعت مصطفى بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المشروع السابع
مدينة طربول الصناعية (طربول) أو العاصمة الصناعية الجديدة وهي مدينة صناعية عملاقة جاري تنفيذها بمدينة أطفيح الجديدة على مساحة ٢٦ ألف فدان مستهدف أن تضم ١٣ ألف مصنعاً.
المشروع الثامن
القطار “حابي” وهو شبكة قطارات سريعة يبلغ حجم المرحلة الأولى منها ٢٢٥٠ كم يمثل أكتر من ٢٥ بالمئة من حجم شبكة السكة الحديد في مصر، تنفذها شركات مصرية بالتعاون مع سيمنس الألمانية بسرعات ٢٥٠ كم/ الساعة يستهدف ربط مدن جديدة مع المدن قديمة، الموانئ بالمناطق صناعية، منتجعات سياحية بمناطق أثرية.
المشروع التاسع
مزرعة رياح “مصدر” وهو مزرعة رياح بطاقة إنتاج ١٠ آلاف ميجا وات تمثل خمسة أضعاف حجم الطاقة المولدة من السد العالي وخُمس الطاقة المولدة في مصر من جميع مصادر الطاقة، مُصنفة كثاني أكبر مزرعة للرياح في العالم بعد مزرعة “جنكوان” الصينية مقرر الانتهاء من تنفيذها خلال ست سنوات.
المشروع العاشر
بادية وهو مشروع سكني ضخم جاري تنفيذه غرب القاهرة بمدينة “حدائق أكتوبر” باستثمارات ٣٢٠ مليار جنيه على مساحة ثلاثة آلاف فدان تعد أحدث مشروعات شركة بالم هيلز بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.