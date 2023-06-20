مصر، ما أضخم ١٠ مشروعات دشنت في السنوات الأخيرة؟

ينشر أريبيان بزنس تقريراً حول أضخم عشرة مشروعات حكومية دشنت في جمهورية مصر العربية بقيمة ستة تريليونات جنيه في السنوات العشر الأخيرة.

وقال حساب “خاص عن مصر” ضمن مجموعة تغريدات عبر تويتر صباح اليوم الثلاثاء، إن المشاريع العشرة وفرت نحو خمسة ملايين فرصة عمل جديدة ساعدت في خفض معدلات البطالة من ١٣.٢ بالمئة؜ في العام ٢٠١٤ إلى 7.2 بالمئة في ٢٠٢٢ ليكون أقل معدل في ٣٠ سنة.

٣-العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة على مساحة ٢٣٠ ألف فدان تم اعتمادها كعاصمة إدارية جديدة لمصر بتضم ٢١ حي سكني ، حي حكومي بيضم الوزارات والمباني الحكومية ، حي للثقافة و الفنون ، ١٢٥٠ مسجد و كنيسة ، ٢٠٠٠ مدرسة ، ٦٦٣ مستشفى و عيادة ، ٤٠ ألف غرفة فندقية #خاص_عن_مصر#العاصمة_الإدارية pic.twitter.com/y04nWvC0Bj — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

المشروع الأول

يتصدر القائمة مشروع “حياة كريمة” لريف مصري نموذجي، وصنفته وزارة التخطيط والتمية الاقتصادية المصرية كأضخم مشروع تنموي نفذته مصر في تاريخها بعد تقدير تكلفته بتريليون جنيه مع تنفيذ جميع مراحله. ويستهدف المشروع تطوير نحو ٤٦٠٠ قرية مصرية وتحويلها إلى قرى نموذجية.

١-يتصدر القائمة مشروع "حياة كريمة" لريف مصري نموذجي



صنفته وزارة التخطيط كأضخم مشروع تنموي نفذته مصر في تاريخها بعد تقدير تكلفته ب تريليون جنيه مصري مع تنفيذ جميع مراحله



يستهدف المشروع تطوير +٤٦٠٠ قرية مصرية و تحويلها لقرى نموذجية#خاص_عن_مصر#حياة_كريمة#تطوير_الريف_المصري pic.twitter.com/1aw9udEZUD — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

ويستهدف المشروع أيضاً تزويد كل قرية بكامل الخدمات والمرافق على رأسها مدرسة، وحدة صحية، نقطة إسعاف، نقطة إطفاء، مكتبة، مجمع خدمات حكومي (مكتب تموين- سجل مدني- مكتب بريد- شهر عقاري- مجمع خدمات زراعية)، مركز شباب رياضي ثقافي، وحدة اجتماعية، سوق حضاري، بنك زراعي وماكينات صراف آلي (ATM).

المشروع الثاني

محطة الضبعة النووية، يستهدف إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية ويضم أربعة مفاعلات نووية بحجم ١٢٠٠ميجا وات لكل مفاعل و٤٨٠٠ ميجا وات إجمالي الطاقة المولدة من المشروع.

٢-محطة الضبعة النووية

بيستهدف انشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية بيضم ٤ مفاعلات نووية بحجم ١٢٠٠ميجا وات لكل مفاعل و ٤٨٠٠ميجا وات إجمالي الطاقة المولدة من المشروع

يدخل المفاعل الأول الخدمة في يونيو ٢٠٢٨ و اخر مفاعل يونيو ٢٠٣٠#خاص_عن_مصر#محطة_الضبعة_النووية#الطاقة_النووية pic.twitter.com/0zJ6MrcAGU — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

ومن المقرر أن يدخل المفاعل الأول الخدمة في يونيو/حزيران ٢٠٢٨ وأخر مفاعل في يونيو/حزيران ٢٠٣٠.

المشروع الثالث

العاصمة الإدارية الجديدة وهي مدينة حديثة على مساحة ٢٣٠ ألف فدان تم اعتمادها كعاصمة إدارية جديدة لمصر تضم ٢١ حي سكني، وحي حكومي يضم الوزارات والمباني الحكومية، وحي للثقافة والفنون، و١٢٥٠ مسجد وكنيسة واحدة، وألفي مدرسة، و٦٦٣ مستشفى وعيادة، و٤٠ ألف غرفة فندقية.

٣-العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة على مساحة ٢٣٠ ألف فدان تم اعتمادها كعاصمة إدارية جديدة لمصر بتضم ٢١ حي سكني ، حي حكومي بيضم الوزارات والمباني الحكومية ، حي للثقافة و الفنون ، ١٢٥٠ مسجد و كنيسة ، ٢٠٠٠ مدرسة ، ٦٦٣ مستشفى و عيادة ، ٤٠ ألف غرفة فندقية #خاص_عن_مصر#العاصمة_الإدارية pic.twitter.com/y04nWvC0Bj — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

المشروع الرابع

الدلتا الجديدة، وهو مشروع استصلاح زراعي على طريق الضبعة بحجم ٢.٨ مليون فدان تمثل تقريباً ٣٠ بالمئة؜ من حجم الرقعة الزراعية في مصر.

٤-الدلتا الجديدة

مشروع استصلاح زراعي على طريق الضبعة بحجم ٢.٨ مليون فدان تمثل تقريباً ٣٠٪؜ من حجم الرقعة الزراعية في مصر #خاص_عن_مصر#الدلتا_الجديدة pic.twitter.com/XvprVhsZpT — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

المشروع الخامس

التأمين الصحي الشامل وهو مشروع صحي يستهدف تغطية ١٠٠ بالمئة؜ من المصريين إجباري تحت مظلة تأمين صحي شامل واكتفاء كل محافظة ذاتياً من الخدمات الطبية بعد انشاء مستشفيات وحدات صحية جديدة تقدم جميع الخدمات الطبية تقدر استثمارات المشروع بنحو ٦٠٠ مليار جنيه.

٥-التأمين الصحي الشامل

مشروع صحي يستهدف تغطية ١٠٠٪؜ من المصريين إجباري تحت مظلة تأمين صحي شامل واكتفاء كل محافظة ذاتياً من الخدمات الطبية بعد انشاء مستشفيات و وحدات صحية جديدة تقدم جميع الخدمات الطبية تقدر استثمارات المشروع ب ٦٠٠ مليار جنيه مصري#خاص_عن_مصر#التأمين_الصحي_الشامل pic.twitter.com/Az037KKmEA — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

المشروع السادس

مدينة نور وهو مشروع سكني ضخم جاري تنفيذه شرق القاهرة بمدينة “حدائق العاصمة الإدارية” باستثمارات نصف تريليون جنيه على مساحة خمسة آلاف فدان تعد أحدث مشروعات هشام طلعت مصطفى بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

٦-مدينة نور

مشروع سكني ضخم جاري تنفيذه شرق القاهرة بمدينة "حدائق العاصمة الإدارية" باستثمارات نصف تريليون جنيه على مساحة ٥٠٠٠ فدان تعد أحدث مشروعات هشام طلعت مصطفى بالشراكة مع وزارة الإسكان#خاص_عن_مصر#مدينة_نور#وزارة_الإسكان#مجموعة_طلعت_مصطفى pic.twitter.com/8KV8RCvR7h — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

المشروع السابع

مدينة طربول الصناعية (طربول) أو العاصمة الصناعية الجديدة وهي مدينة صناعية عملاقة جاري تنفيذها بمدينة أطفيح الجديدة على مساحة ٢٦ ألف فدان مستهدف أن تضم ١٣ ألف مصنعاً.

٧-مدينة طربول الصناعية

"طربول" أو العاصمة الصناعية الجديدة مدينة صناعية عملاقة جاري تنفيذها بمدينة أطفيح الجديدة على مساحة ٢٦ أاف فدان مستهدف ان تضم ١٣ ألف مصنع#خاص_عن_مصر#مدينة_طربول_الصناعية#طربول pic.twitter.com/5Z2e4TPXCW — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 19, 2023

المشروع الثامن

القطار “حابي” وهو شبكة قطارات سريعة يبلغ حجم المرحلة الأولى منها ٢٢٥٠ كم يمثل أكتر من ٢٥ بالمئة؜ من حجم شبكة السكة الحديد في مصر، تنفذها شركات مصرية بالتعاون مع سيمنس الألمانية بسرعات ٢٥٠ كم/ الساعة يستهدف ربط مدن جديدة مع المدن قديمة، الموانئ بالمناطق صناعية، منتجعات سياحية بمناطق أثرية.

٨-القطار "حابي"

شبكة قطارات سريعة يبلغ حجم المرحلة الأولى منها ٢٢٥٠ كم يمثل أكتر من ٢٥٪؜ من حجم شبكة السكة الحديد في مصر، تنفذها شركات مصرية بالتعاون مع سيمنس الألمانية بسرعات ٢٥٠ كم/الساعة يستهدف ربط مدن جديدة مع المدن قديمة، الموانئ بالمناطق صناعية، منتجعات سياحية بمناطق أثرية pic.twitter.com/huWMkYkppv — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 20, 2023

المشروع التاسع

مزرعة رياح “مصدر” وهو مزرعة رياح بطاقة إنتاج ١٠ آلاف ميجا وات تمثل خمسة أضعاف حجم الطاقة المولدة من السد العالي وخُمس الطاقة المولدة في مصر من جميع مصادر الطاقة، مُصنفة كثاني أكبر مزرعة للرياح في العالم بعد مزرعة “جنكوان” الصينية مقرر الانتهاء من تنفيذها خلال ست سنوات.

٩-مزرعة رياح "مصدر"

مزرعة رياح بطاقة إنتاج ١٠ آلاف ميجا وات بتمثل ٥ أضعاف حجم الطاقة المولدة من السد العالي و خُمس الطاقة المولدة في مصر من جميع مصادر الطاقة، مُصنفة كثاني أكبر مزرعة للرياح في العالم بعد مزرعة "جنكوان" الصينية مقرر الانتهاء من تنفيذها خلال ٦ سنوات#خاص_عن_مصر pic.twitter.com/dXdrmn2y6T — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 20, 2023

المشروع العاشر

بادية وهو مشروع سكني ضخم جاري تنفيذه غرب القاهرة بمدينة “حدائق أكتوبر” باستثمارات ٣٢٠ مليار جنيه على مساحة ثلاثة آلاف فدان تعد أحدث مشروعات شركة بالم هيلز بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

١٠-بادية

مشروع سكني ضخم جاري تنفيذه غرب القاهرة بمدينة "حدائق أكتوبر" باستثمارات ٣٢٠ مليار جنيه على مساحة ٣٠٠٠ فدان تعد أحدث مشروعات شركة بالم هيلز بالشراكة مع وزارة الإسكان#خاص_عن_مصر#مدينة_بادية#وزارة_الإسكان#بالم_هيلز#BadyaPalmHills pic.twitter.com/YYQcCk5c4Z — خاص عن مصر (@AboutMsr) June 20, 2023