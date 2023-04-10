سامر باطر by سامر باطر

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مصر، قفزة في أسعار الغذاء بعد ارتفاع التضخم لمستويات تزيد عن مستويات 2017

سامر باطر by سامر باطر

ذكر تقرير في بلومبرغ أن التضخم ارتفع في المناطق الحضرية في مصر إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017 ، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بانخفاض قيمة عملة البلاد.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية قدرها 32.7٪ في مارس ، أقل من توقعات معظم الاقتصاديين وبارتفاع من 31.9٪ في الشهر السابق.

قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 % خلال مارس الماضي مقابل 31.9%، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الاثنين. وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس. وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.

كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيه للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيه مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022. وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%. وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%.
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...