ذكر تقرير في بلومبرغ أن التضخم ارتفع في المناطق الحضرية في مصر إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017 ، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بانخفاض قيمة عملة البلاد.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية قدرها 32.7٪ في مارس ، أقل من توقعات معظم الاقتصاديين وبارتفاع من 31.9٪ في الشهر السابق.

قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 % خلال مارس الماضي مقابل 31.9%، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الاثنين. وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس. وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.

كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيه للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيه مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022. وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%. وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%.