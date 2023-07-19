مصر، قرض من الوزارة بدون رسوم او فوائد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انه تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه إضافة لمشروع القرض الحسن لهذا العام، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه.

كيفية الحصول على قرض الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لهذا العام المالي، على أن تكون شروط القرض الحسن من وزارة الأوقاف للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها.

ويشترط في الموظف المتقدم للحصول على القرض أن يكون قد أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة، ويكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر وألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده وأن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

ويتم سداد المبلغ من خلال خصم مبلغ 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه ولا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد مع عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقى من القرض.

وتحصل الفئات المستحقة للقرض الحسن من وزارة الأوقاف، لمن لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين فيشترط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا ويكون مبلغ القرض 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيها.

ويتم صرف القرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان.