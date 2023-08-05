مصر، غرق قاطرة في قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن اصطدام الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم السبت، عند الكيلو 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق القاطرة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع الحادث، لافتا إلى أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة “فهد” إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

وأوضح أن طول الناقلة يبلغ 230 متر، وعرضها 36 متر، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأكد رئيس الهيئة على أنه جرى دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما جرى الدفع بالرافعة “إنقاذ” لمباشرة أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه يجري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.