ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولسياسة واقتصادمجتمعنقل

مصر، غرق قاطرة في قناة السويس

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن اصطدام الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم السبت، عند الكيلو 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق القاطرة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع الحادث، لافتا إلى أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة “فهد” إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

وأوضح أن طول الناقلة يبلغ 230 متر، وعرضها 36 متر، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأكد رئيس الهيئة على أنه جرى دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما جرى الدفع بالرافعة “إنقاذ” لمباشرة أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه يجري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا