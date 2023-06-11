مصر، غرق سياح بعد اشتعال يخت في رحلة غوص على البحر الأحمر

قفز سياح إلى الماء بعد اندلاع حريق في أحد المراكب السياحية خلال رحلة غوص في منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر ولا يزال البحث مستمرا عن 3 سياح، وكان على متنه عدد من السياح البريطانيين. ونقلت تقارير صحفية أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بنشوب حريق بلنش سياحى اسمه “هريكان” يقل على متنه 29 شخصًا أثناء خروجه فى رحلة بحرية.

ونقلت تقارير صحفية أنه تم حتى الآن إنقاذ 26 راكبا ، 12 منهم بريطانيون و 14 آخرون يعتقد أنهم مصريون. وقالت الشرطة المصرية إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم لم يتعرضوا لإصابات وأنهم بصحة جيدة.

وغادرت الطراد بورت غالب في مدينة مرسى علم شرقي البلاد يوم 6 يونيو حزيران وكان من المفترض أن تعود اليوم.

وأشار بيان في الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة البحر الاحمر بشأن حريق لنش سياحي بمدينة مرسي علم، أنه في تمام الساعة التاسعة والربع صباح اليوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 شهدت سواحل مدينة مرسي علم حريق بلنش سفاري وعلي متنه 15 راكب انجليزي ، و 10 أفراد طاقمه بالإضافة إلي 2 مرشدين ، حيث تم إنقاذ 12 سائح وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين ، وأسفر الفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات ، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق .

ومن جانبه أكد اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أن الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمي (هريكين ) أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 / 6 / 2023 إلي 11 / 6 / 2023 بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسي علم ، مشيراً انه تم إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمي ( بلو ) ودخولهم مركز شجرة بمرسي علم ، وجاري البحث عن 3 ركاب انجليز بمعرفة الجهات المعنية وبعض المراكب ، مؤكداً انه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة الاستعداد ، وجاري المتابعة.