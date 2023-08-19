مصر، عفو رئاسي يشمل أحمد دومة

أفرجت السلطات المصرية السبت عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حُكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بـ”التجمهر والتعدّي على مبان حكومية” بعدما أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي عفواً رئاسياً عنه بحسب وكالة الانباء الفرنسية.

ونشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي” فريد زهران والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها “دومة حرّ”.

وكان العوضي كتب في وقت سابق السبت عبر خسابه أنّ “رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة”.

وكان المحامي الحقوقي البارز خالد علي نشر قبل ذلك بقليل مقطعاً مصوّراً قصيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة)، وقال “عند سجن بدر في انتظار خروج دومة”.