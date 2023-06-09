مصر، عرقلة صفقة قمح روسية بسبب الرغبة بزيادة سعرها

أشارت بلومبرغ إلى أن شركة أغريك (Agric SA) تسعى لسحب عرضها الفائز بالمناقصة لبيع القمح لمصر بعد تعثر حصولها على موافقة السلطات الروسية على سعر 229 دولاراً لطن القمح مع سعي روسي لبيع طن القمح بـ240 دولاراً كحد أدنى.

لم تؤكد الهيئة العامة للسلع التموينية، نتائج مناقصة الثلاثاء رسميّاً، رغم اعتادت تأكيد نتائج المناقصات رسميّاً.

ونقلت مصادر أن الهيئة ألمحت ‘لى احتفاظها بضمان قيمته 400 ألف دولار إذا أخّلت “أغريك” من الوفاء بالعقد.

ولم تعلق الهيئة العامة للسلع التموينية على هذه التطورات فيما امتنعت وزارة الزراعة الروسية عن التعليق.

ونشر اتحاد الحبوب الروسي على موقع “تويتر” يوم الثلاثاء مقطع فيديو لراكون يشير إلى “أغريك” والهيئة وآفاق التعثر عن السداد.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة “فيدوموستي ” الروسية اليومية تقريراً قال إن وزارة الزراعة أوصت بأن لا يبيع المصدرون القمح في السوق الدولية بأقل من 240 دولاراً للطن.

تعد روسيا أكبر مورد أجنبي لسوق القمح المصري ، حيث قدمت ما يقرب من 5 ملايين طن خلال عام التسويق 2020-2021. قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن مصر ، أكبر مستورد للقمح في العالم ، تعمل على تنويع مصادر القمح لديها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، مما أدى إلى اضطراب الأسواق الدولية. كما كانت أوكرانيا المورد الثاني للقمح لمصر.