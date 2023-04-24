ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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ضبط عصابة حاولت غسل 300 مليون جنيه

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

قبضت السلطات المصرية على تشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال، في قضية قدرت قيمة مضبوطاتها ما يقرب من 300 مليون جنيه.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بوزارة الداخلية المصرية، 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بعد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية، بعد تأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات.

وحصل المتهمين على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، بنظام الدفع الأجل، نظير تحريرهم شيكات بنكية مقابل قيمة تلك الأدوية، بحسب بيان وزارة الداخلية عبر فيسبوك.

وأعطى المتهمين شيكات بدون رصيد لأصحاب شركات الأدوية، ما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق، وإمتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

وأشارت الوزارة إلى محاولة المتهمين لغسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذلك إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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