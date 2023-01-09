مصر، شهادات ادخار بفائدة 25% تجمع 91 مليار جنيه

بلغت حصيلة شهادات الادخار الجديدة التي أصدرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بفائدة 25%، 91 مليار جنيه، وذلك خلال 3 أيام من طرح الشهادة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن رصيد شهادات الادخار البلاتينية لمدة سنة ذات العائد الذي يصل إلى 25%، ارتفع لمبلغ 60 مليار جنيه، بنهاية معاملات يوم الجمعة، وذلك من خلال فروع البنك والقنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبايل ومركز الاتصال)، بينما قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن حصيلة الشهادات بالبنك بلغت 31 مليار جنيه.

وأوضح الإتربي أنه لا توجد في مصر بنوك تستطيع طرح شهادات بفائدة 25% غير بنكي مصر والأهلي المصري فقط، موضحاً أن شهادة الـ25% هي شهادة واحدة فقط، ولكن بدورية فائدة مختلفة.

وأضاف الإتربي أن أرباح بنك مصر والبنك الأهلي المصري مميزة عن أرباح البنوك الأخرى، مشيراً إلى أن شهادة الـ25% ستتوفر لأسابيع فقط وليس شهوراً كما يعتقد البعض نظراً لارتفاع تكلفتها.

ولفت إلى أن هناك عملاء كسروا شهاداتهم، وآخرين باعوا الدولار، وهناك مَن حوّل أمواله إلى شهادات، مشيراً إلى أن شهادة الـ25% سوف تحدّ من التضخم، وتمنع السوق السوداء للدولار.

وأوضح رئيس بنك مصر أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم، ولكن الأمر يحتاج وقتاً، مؤكداً أن الشهادات الجديدة 25% تستهدف خفض التضخم، مشيراً إلى أن مَن يرغب في الحصول على فائدة شهادة الـ25% شهريّاً سوف يحصل على 22.5%، أما السنوية فسوف يحصل على 25%.

ويسهم الاستثمار بالعملة المحلية في هذه الشهادات ذات العائد المرتفع والأعلى قيمة من الاستثمار في الدولار، في القضاء على جزء كبير من الاتجار بالعملة في السوق السوداء، التي وصلت الأسعار بها إلى أعلى معدلاتها، وكذلك سحب السيولة الزائدة من الأسواق لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تعويض المواطن عن تراجع العملة المحلية.