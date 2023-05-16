روى أحد الناجين من حادثة غرق يخت غوص في البحر الأحمر بعد أن انقلب فجأة ونجا كل الركاب بإعجوبة، كيف حوصروا بداخله بعد انقلابه.

وغرق يخت سفارى اسمه كارلتون كوين يوم 24 أبريل الماضي، وبدأت رحلة ذعر بانقلاب اليخت وبداخله السياح بالقرب من مدينة الغردقة على البحر الأحمر، فيما تُعرف باسم “مثلث برمودا المصري”، بالقرب من مدخل قناة السويس، وفقًا لصحيفة “ ميرور” التي أشارت أن اليخت الذي يبلغ طوله 42 متراـ

وكان اليخت في رحلة غوص سياحي لكنه انقلب فجأة ثم غرق في قاع البحر الأحمر خلال ساعة . ويروي أحد الناجين أن المدهش هو نجاة جميع ركابه الـ 26 من هذه المحنة المرعبة مع الطاقم المكون من تسعة أفراد وكان بينهم 15 بريطانيون وسر نجاتهم رغم أنهم حوصروا داخل اليخت المقلوب، بمساعدتهم لبعض وخبراتهم بالسباح والغوص، فيما زعم أحدهم أن قبطان اليخت كان أول من قفز في الماء دون أن يحاول تبليغ الركاب بما يجري.

وفقاً لشهود، كان البحر هادئًا والسماء زرقاء صافية حين بدأ قارب كارلتون كوين الذي يبلغ طوله 137 قدمًا (نحو 42 متراً) فجأة في الاهتزاز والتمايل ثم انقلب إلى جانبه وغرق بعدها.

ونشر الناجون صفحة لجمع تبرعات لتعويضهم عن نفقات العلاج الطبي وخسائرهم في الحادثة.

ونقل التقرير قصة سباق بريطاني وسباقه مع الزمن للهروب بسرعة من القارب بعد انقلابه الشهر

وكان مع مجموعة من 16 من الغواصين الذي شاهدوا الدلافين في صباح يوم الاثنين 24

أبريل قبل أن ينقلب يختهم الذي يبلغ ارتفاعه 137 قدمًا فجأة. وتحولت إجازة أحلامهم في الغوص إلى كابوس مروّع بعد أن أصبحوا في سباق مع الزمن للهروب من يخت على وشك الغرق. واستأجر الدكتور كريستيان هانسون ومجموعة من الأصدقاء

الذين التقى بهم في نادي الغوص في مورايرا وكانوا من البريطانيين مع 10 أوروبيين ألمان وغيرهم، واستأجروا يختًا بطول 137 قدمًا في البحر الأحمر بمصر. وكانت الخطة أن يقوموا بالغوص من أبو نحاس إلى شاج روك، لكن اليخت كارلتون كوين انقلبت فجأة يوم الاثنين 24أبريل في منطقة من البحر تُعرف باسم “مثلث برمودا” المصري وكان الدكتور هانسون وعددًا من الأشخاص الآخرين المحاصرين داخل السفينة وهي تنقلب. وأصبحوا في سباق مرعب مع الزمن للهروب قبل أن تمتلئ السفينة بالماء

ويغرقوا.

كان الدكتور هانسون يدون مذكراته مع اثنين من الغواصين الآخرين، هيلين ميرشانت وروب يانسنز، بعد رؤية الدلافين في الماء في ذلك الصباح، عندما تم رميهم فجأة من على مقاعدهم. وقال الدكتور هانسون: “كنت أقول سيكون معبرًا لطيفًا وسهلاً… كنا نناقش الغوص، وفجأة كان هناك اهتزاز هائل في القارب وتحركت الطاولات نحونا وكان علينا رفع أرجلنا لأعلى لتجنب تحطمها فينا”. ثم تأرجح القارب بعيدًا في الاتجاه المعاكس…ثم بشكل كبير جدًا في الاتجاه الآخر… كان نوعًا من الاهتزازات والارتجاف وقد ألقينا من على الكراسي إلى الوراء على النوافذ. واستمر بالوصف “القارب مائل إلى حوالي 40 درجة، يمكنك رؤية

الفقاعات في الماء تتدفق عبر النوافذ التي نقف عليها الآن، وضغط الماء كان ينفث الماء من خلال الشقوق حول النافذة أيضًا”.

مع الإتجاه الجديد للسفينة، أصبح الثلاثة محاصرين داخل الصالون، وعلقوا بأبواب زجاجية ثقيلة – فتحت للخارج – فوقهم وكانوا يعرفون أنه إذا بدأ الماء يمتلئ فوقهم فسيكونون محاصرين هناك. قال الدكتور هانسون إنهم أدركوا بعد ذلك أنهم

كانوا في سباق مع الزمن للهروب. واستطاع كل من روب وهيلين التسلق للخروج من الكابينة المائلة جانبها – واستخدم الدكتور

هانسون الأريكة التي وقعت بجانبه لتسلق الغرفة. من هناك كان قادرًا على القفز إلى الخزانة التي جعلته قريبًا بما يكفي للوصول إلى الباب. لكن طوال الوقت بينما كان الثلاثي يندفعون يائسين للهروب، كانت المياه تتدفق من تحتهم وأوشك اليخت على الانقلاب رأسا على عقب أوالغرق فجأة، وأصيبوا بالذعر من محاصرة المياه لهم داخل الكابينة.

في الوقت نفسه، كان بإمكانهم سماع صراخ اثنين من زملائهم في الطاقم وهما الأب ديفيد 53 عامًا والابن كريستيان 21 عامًا، الذين كانوا أيضًا محاصرين وخائفين ألا يتمكنوا من الخروج. تمكن الدكتور هانسون من تحطيم باب الصالون وفتح مخرج ولكن بحلول هذا الوقت كانت المياه دخلت السفينة

تحتهم بحوالي ثلاثة أمتار، ووصلت إلى خصر الدكتور هانسون.

قال الدكتور هانسون: “كل الوقت كنا نفكر أنه إذا انقلب هذا القارب سنموت… كان من الممكن أن تتحطم النوافذ، وكان هناك العديد من الطرق التي كان من الممكن أن تحاصرنا هناك”. “ثم رأيت زوجتي بمجرد هروبهما من الصالون” وبينما كان روب يسبح عبر السفينة الغارقة، كانت حزانات الغوص المعلقة على الحائط، معلقة الآن فوق رأسه مثبتة في مكانها بأحزمة صغيرة. ثم وصل الجميع إلى قوارب النجاة على قيد الحياة بفضل تفكيرهم الواضح وعملهم السريع.